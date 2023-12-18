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Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино - РИА Новости, 18.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:05 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/kino-1916565421.html
Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино
Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино - РИА Новости, 18.12.2023
Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила межфракционной рабочей группе в ГД самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:05
2023-12-18T18:05
культура
россия
анна кузнецова
госдума рф
культура
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила межфракционной рабочей группе в ГД самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино. Кузнецова отметила, что Минкультуры РФ пересматривает совет, который отвечает за детское кино, и его формирование завершится в ближайшее время. "Мы предлагаем до конца этого года самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино, с Минкультуры мы работаем в этой части" - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы в ГД. Она отметила, что среди специалистов, которые проводят экспертизу детского контента, должны быть и психологи, и педагоги, и специалисты правозащитной сферы.
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россия, анна кузнецова, госдума рф, культура
Культура, Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Культура
Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино

Кузнецова предложила рабочей группе в ГД сформировать совет по детскому кино

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила межфракционной рабочей группе в ГД самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино.
Кузнецова отметила, что Минкультуры РФ пересматривает совет, который отвечает за детское кино, и его формирование завершится в ближайшее время.
"Мы предлагаем до конца этого года самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино, с Минкультуры мы работаем в этой части" - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы в ГД.
Она отметила, что среди специалистов, которые проводят экспертизу детского контента, должны быть и психологи, и педагоги, и специалисты правозащитной сферы.
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КультураРоссияАнна КузнецоваГосдума РФКультура
 
 
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