https://ria.ru/20231218/kino-1916565421.html

Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино

Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино - РИА Новости, 18.12.2023

Кузнецова предложила в Госдуме сформировать совет по детскому кино

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила межфракционной рабочей группе в ГД самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:05

2023-12-18T18:05

2023-12-18T18:05

культура

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анна кузнецова

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила межфракционной рабочей группе в ГД самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино. Кузнецова отметила, что Минкультуры РФ пересматривает совет, который отвечает за детское кино, и его формирование завершится в ближайшее время. "Мы предлагаем до конца этого года самим сформировать тот совет, который будет отсматривать кандидатов на финансирование детского семейного кино, с Минкультуры мы работаем в этой части" - сказала она на заседании межфракционной рабочей группы в ГД. Она отметила, что среди специалистов, которые проводят экспертизу детского контента, должны быть и психологи, и педагоги, и специалисты правозащитной сферы.

https://ria.ru/20231127/multfilm-1912051395.html

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россия, анна кузнецова, госдума рф, культура