https://ria.ru/20231218/italiya-1916379198.html

В Италии снесли дом, конфискованный у мафии

В Италии снесли дом, конфискованный у мафии - РИА Новости, 18.12.2023

В Италии снесли дом, конфискованный у мафии

Итальянские власти в воскресенье с помощью взрыва снесли шестиэтажный дом, конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрия,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T01:44

2023-12-18T01:44

2023-12-18T01:44

калабрия

италия

в мире

ионическое море

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РИМ, 18 дек – РИА Новости. Итальянские власти в воскресенье с помощью взрыва снесли шестиэтажный дом, конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрия, сообщается на сайте региона. Здание, использовавшееся как мебельная фабрика, четыре десятилетия портило приморский пейзаж в городке Торре-Мелисса на берегу Ионического моря. В 2007 году карабинеры наложили на него арест в рамках крупной операции "Свободная площадь". Как сообщает газета la Repubblica, с 2012 года здание перешло в распоряжение госказны и с тех пор не использовалось. В прошлом году власти Калабрии решили построить на месте "экомонстра", как его называют СМИ, парковку для фургонов-"домов на колесах". На уничтожение дома ушло 400 килограммов тротила, распределенных по многочисленным зарядам. Лично наблюдать за операцией на место прибыл глава региона Роберто Оккьюто. На сайте Калабрии опубликовано видео с моментом взрыва.

https://ria.ru/20231006/mafiya-1900963147.html

калабрия

италия

ионическое море

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калабрия, италия, в мире, ионическое море