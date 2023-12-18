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В Италии снесли дом, конфискованный у мафии - РИА Новости, 18.12.2023
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01:44 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/italiya-1916379198.html
В Италии снесли дом, конфискованный у мафии
В Италии снесли дом, конфискованный у мафии - РИА Новости, 18.12.2023
В Италии снесли дом, конфискованный у мафии
Итальянские власти в воскресенье с помощью взрыва снесли шестиэтажный дом, конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрия,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T01:44
2023-12-18T01:44
калабрия
италия
в мире
ионическое море
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РИМ, 18 дек – РИА Новости. Итальянские власти в воскресенье с помощью взрыва снесли шестиэтажный дом, конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрия, сообщается на сайте региона. Здание, использовавшееся как мебельная фабрика, четыре десятилетия портило приморский пейзаж в городке Торре-Мелисса на берегу Ионического моря. В 2007 году карабинеры наложили на него арест в рамках крупной операции "Свободная площадь". Как сообщает газета la Repubblica, с 2012 года здание перешло в распоряжение госказны и с тех пор не использовалось. В прошлом году власти Калабрии решили построить на месте "экомонстра", как его называют СМИ, парковку для фургонов-"домов на колесах". На уничтожение дома ушло 400 килограммов тротила, распределенных по многочисленным зарядам. Лично наблюдать за операцией на место прибыл глава региона Роберто Оккьюто. На сайте Калабрии опубликовано видео с моментом взрыва.
https://ria.ru/20231006/mafiya-1900963147.html
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калабрия, италия, в мире, ионическое море
Калабрия, Италия, В мире, Ионическое море
В Италии снесли дом, конфискованный у мафии

В Италии снесли шестиэтажный дом, конфискованный у мафии

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 18 дек – РИА Новости. Итальянские власти в воскресенье с помощью взрыва снесли шестиэтажный дом, конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрия, сообщается на сайте региона.
Здание, использовавшееся как мебельная фабрика, четыре десятилетия портило приморский пейзаж в городке Торре-Мелисса на берегу Ионического моря. В 2007 году карабинеры наложили на него арест в рамках крупной операции "Свободная площадь".
Как сообщает газета la Repubblica, с 2012 года здание перешло в распоряжение госказны и с тех пор не использовалось. В прошлом году власти Калабрии решили построить на месте "экомонстра", как его называют СМИ, парковку для фургонов-"домов на колесах".
На уничтожение дома ушло 400 килограммов тротила, распределенных по многочисленным зарядам. Лично наблюдать за операцией на место прибыл глава региона Роберто Оккьюто. На сайте Калабрии опубликовано видео с моментом взрыва.
Полиция Италии - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро
6 октября, 15:12
 
КалабрияИталияВ миреИоническое море
 
 
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