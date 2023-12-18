Фонд развития Югры поддержит льготными кредитами три инвестпроекта
Фонд развития Югры окажет финподдержку трем проектам на сумму 170 млн рублей
Города России. Сургут. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Фонд развития Югры поддержит льготными кредитами на общую сумму около 170 миллионов рублей три крупных инвестиционных проекта в регионе, сообщает пресс-служба Фонда.
"Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготных займов на создание и развитие промышленного технопарка "Сириус Б", капитальный ремонт гостиницы "Форт" в Нижневартовске и модернизацию молочного производства "Богдашка" (Ханты-Мансийский район) общей суммой на 169,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Технопарк "Сириус Б" получит заем в размере 120 миллионов рублей на 10 лет под 3% годовых на строительство в Сургуте промышленного помещения первой очереди общей площадью 2880 квадратных метров. Заемные средства составят 68,5% от общей суммы в 175,2 миллиона рублей. Объем планируемых налоговых платежей в региональный бюджет от реализации за период 2023 – 2033 годы составит 27,2 миллиона рублей и предусматривает создание не менее 39 единиц рабочих мест.
Также принято решение о предоставлении льготного займа в размере 12 миллионов рублей для капитального ремонта гостиницы "Форт" в Нижневартовске. Финансирование предусмотрено программой "Объекты туристской инфраструктуры", срок займа составит семь лет, ставка - 3% годовых. Заемные средства будут направлены на строительно-монтажные и ремонтные работы, приобретение мебели и оборудования гостиницы. В результате ремонта количество номеров гостиницы увеличится с 7 до 17 за счет более рационального распределения площади и ремонта четвертого этажа, который в данный момент не используется, а стоимость за ночь с гостя снизится.
В рамках программы "Пищевик" льготный заем в размере 37,4 млн рублей будет предоставлен главе крестьянско-фермерского хозяйства Владимиру Башмакову для модернизации молочного предприятия. Срок займа составит на 5 лет, ставка - 3% годовых. Денежные средства пойдут на увеличение численности поголовья крупного рогатого скота, приобретение и монтаж оборудования, пополнение сырьевой базы предприятия.