https://ria.ru/20231218/investitsii-1916549713.html

Фонд развития Югры поддержит льготными кредитами три инвестпроекта

Фонд развития Югры поддержит льготными кредитами три инвестпроекта - РИА Новости, 18.12.2023

Фонд развития Югры поддержит льготными кредитами три инвестпроекта

Фонд развития Югры поддержит льготными кредитами на общую сумму около 170 миллионов рублей три крупных инвестиционных проекта в регионе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:03

2023-12-18T17:03

2023-12-18T17:03

ханты-мансийский автономный округ

сургут

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0cdbdc40a9ba4735b3bcbf43c518f0bf.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Фонд развития Югры поддержит льготными кредитами на общую сумму около 170 миллионов рублей три крупных инвестиционных проекта в регионе, сообщает пресс-служба Фонда. "Экспертный совет Фонда развития Югры одобрил предоставление финансовой поддержки в виде льготных займов на создание и развитие промышленного технопарка "Сириус Б", капитальный ремонт гостиницы "Форт" в Нижневартовске и модернизацию молочного производства "Богдашка" (Ханты-Мансийский район) общей суммой на 169,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Технопарк "Сириус Б" получит заем в размере 120 миллионов рублей на 10 лет под 3% годовых на строительство в Сургуте промышленного помещения первой очереди общей площадью 2880 квадратных метров. Заемные средства составят 68,5% от общей суммы в 175,2 миллиона рублей. Объем планируемых налоговых платежей в региональный бюджет от реализации за период 2023 – 2033 годы составит 27,2 миллиона рублей и предусматривает создание не менее 39 единиц рабочих мест. Также принято решение о предоставлении льготного займа в размере 12 миллионов рублей для капитального ремонта гостиницы "Форт" в Нижневартовске. Финансирование предусмотрено программой "Объекты туристской инфраструктуры", срок займа составит семь лет, ставка - 3% годовых. Заемные средства будут направлены на строительно-монтажные и ремонтные работы, приобретение мебели и оборудования гостиницы. В результате ремонта количество номеров гостиницы увеличится с 7 до 17 за счет более рационального распределения площади и ремонта четвертого этажа, который в данный момент не используется, а стоимость за ночь с гостя снизится. В рамках программы "Пищевик" льготный заем в размере 37,4 млн рублей будет предоставлен главе крестьянско-фермерского хозяйства Владимиру Башмакову для модернизации молочного предприятия. Срок займа составит на 5 лет, ставка - 3% годовых. Денежные средства пойдут на увеличение численности поголовья крупного рогатого скота, приобретение и монтаж оборудования, пополнение сырьевой базы предприятия.

https://ria.ru/20231215/yugra-1916054960.html

https://ria.ru/20231213/blagotvoritelnost-1915576356.html

сургут

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургут, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский район