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Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры - РИА Новости, 18.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:30 18.12.2023 (обновлено: 11:47 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/initsiativy-1916435767.html
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры - РИА Новости, 18.12.2023
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры
Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:30
2023-12-18T11:47
россия
снг
культура
владимир путин
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новости культуры
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик коллег по СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам заседания совета глав правительств СНГ."В ходе председательства России в Содружестве, которое начнется с 1 января, мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин."Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение". Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнёров по СНГ", - заявил глава государства.
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россия, снг, владимир путин, в мире, новости культуры
Россия, СНГ, Культура, Владимир Путин, В мире, Новости культуры
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры

Путин: РФ рассчитывает на позитивный отклик СНГ на инициативы в области культуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик коллег по СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам заседания совета глав правительств СНГ.
«
"В ходе председательства России в Содружестве, которое начнется с 1 января, мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин.
"Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение". Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнёров по СНГ", - заявил глава государства.
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