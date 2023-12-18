https://ria.ru/20231218/initsiativy-1916435767.html
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры - РИА Новости, 18.12.2023
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры
Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:30
2023-12-18T11:30
2023-12-18T11:47
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик коллег по СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам заседания совета глав правительств СНГ."В ходе председательства России в Содружестве, которое начнется с 1 января, мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин."Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение". Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнёров по СНГ", - заявил глава государства.
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россия, снг, владимир путин, в мире, новости культуры
Россия, СНГ, Культура, Владимир Путин, В мире, Новости культуры
Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры
Путин: РФ рассчитывает на позитивный отклик СНГ на инициативы в области культуры
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик коллег по СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам заседания совета глав правительств СНГ.
«
"В ходе председательства России в Содружестве, которое начнется с 1 января, мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин.
"Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение". Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнёров по СНГ", - заявил глава государства.
Мишустин заявил о планах провести первое "Интервидение" в 2024 году