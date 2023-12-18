https://ria.ru/20231218/initsiativy-1916435767.html

Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры

Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры - РИА Новости, 18.12.2023

Путин рассказал об инициативах России в сфере культуры

Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:30

2023-12-18T11:30

2023-12-18T11:47

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия выдвинула целый ряд инициатив в области культуры, включая создание академии киноискусств и конкурс "Интервидение", рассчитывает на позитивный отклик коллег по СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам заседания совета глав правительств СНГ."В ходе председательства России в Содружестве, которое начнется с 1 января, мы планируем продолжать и развивать практику проведения широкого круга совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки, в том числе задействуя ресурсы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин."Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение". Рассчитываем на благожелательную реакцию наших партнёров по СНГ", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20231218/intervidenie-1916440018.html

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россия, снг, владимир путин, в мире, новости культуры