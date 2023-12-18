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В Приморье трое школьников украли новогодние игрушки с сельской елки
В Приморье трое школьников украли новогодние игрушки с сельской елки - РИА Новости, 18.12.2023
В Приморье трое школьников украли новогодние игрушки с сельской елки
Трое школьников похитили несколько новогодних игрушек с ёлки, установленной у районной администрации в приморском селе Хороль, сообщил глава Хорольского... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:59
2023-12-18T08:59
2023-12-18T08:59
приморский край
происшествия
новый год
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости. Трое школьников похитили несколько новогодних игрушек с ёлки, установленной у районной администрации в приморском селе Хороль, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в Telegram-канале. "К сожалению, у нас в округе есть не только добрые традиции. Одна из недобрых - "новогодний вандализм". На лютом морозе десятки людей создают сказочную красоту. Но некоторые "товарищи" хотят лишить нас праздничного настроения. Полюбуйтесь на этих "героев" на видео. Предупреждал неоднократно: на здании администрации установлены камеры видеонаблюдения", - написал глава Хорольского округа.Он добавил, что ждет их "завтра в 9.00" с родителями у себя в кабинете. "Иначе придется написать заявление в полицию. Надеюсь, у парней хватит смелости ответить за свои поступки", - отметил Губайдуллин. На видео, опубликованном вместе с записью, трое мальчиков поочередно снимают с новогодней елки украшения, прячут их под одежду и уходят.
https://ria.ru/20231215/krazha-1915994047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия, новый год
Приморский край, Происшествия, Новый год
В Приморье трое школьников украли новогодние игрушки с сельской елки
Трое школьников похитили новогодние игрушки с елки в приморском селе Хороль
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек – РИА Новости.
Трое школьников похитили несколько новогодних игрушек с ёлки, установленной у районной администрации в приморском селе Хороль, сообщил глава Хорольского муниципального округа Алексей Губайдуллин в Telegram-канале
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«
"К сожалению, у нас в округе есть не только добрые традиции. Одна из недобрых - "новогодний вандализм". На лютом морозе десятки людей создают сказочную красоту. Но некоторые "товарищи" хотят лишить нас праздничного настроения. Полюбуйтесь на этих "героев" на видео. Предупреждал неоднократно: на здании администрации установлены камеры видеонаблюдения", - написал глава Хорольского округа.
Он добавил, что ждет их "завтра в 9.00" с родителями у себя в кабинете.
"Иначе придется написать заявление в полицию. Надеюсь, у парней хватит смелости ответить за свои поступки", - отметил Губайдуллин.
На видео, опубликованном вместе с записью, трое мальчиков поочередно снимают с новогодней елки украшения, прячут их под одежду и уходят.
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