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Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/gutarov-1916524486.html
Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России
Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России - РИА Новости, 18.12.2023
Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России
Одну из новых улиц Ярославля назовут в честь погибшего на специальной военной операции Героя России полковника Дениса Гутарова, сообщает ярославское... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:41
2023-12-18T15:41
специальная военная операция на украине
общество
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Одну из новых улиц Ярославля назовут в честь погибшего на специальной военной операции Героя России полковника Дениса Гутарова, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. Сообщается, что Денис Гутаров из Ярославля был на передовых рубежах 1-й гвардейской танковой армии с начала спецоперации. Первого октября 2022 года 41-летний полковник находился на передовом пункте управления армии. "Во время артобстрела командир приказал личному составу эвакуироваться, а сам продолжал боевую работу, пока не получил ранение, от которого и погиб. Решительные действия офицера, посмертно удостоенного звания Героя России, способствовали успешному выполнению задач", - говорится в сообщении. Увековечить память об участнике спецоперации в названии улицы предложил ярославским властям член регионального штаба Народного фронта Максим Дмитриев. "Улица Гутарова появится в родном районе военнослужащего – Дзержинском. В плане города она расположена между Большой Норской улицей и Ленинградским проспектом", - говорится в сообщении. Ранее после обращения Народного фронта на здании школы №11, где учился Гутаров, разместили мемориальную доску.
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общество, ярославль, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ярославль, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России

Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России Дениса Гутарова

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Pixabay / FoYu
Зима в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Одну из новых улиц Ярославля назовут в честь погибшего на специальной военной операции Героя России полковника Дениса Гутарова, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта.
Сообщается, что Денис Гутаров из Ярославля был на передовых рубежах 1-й гвардейской танковой армии с начала спецоперации. Первого октября 2022 года 41-летний полковник находился на передовом пункте управления армии.
© Фото : Народный фронт/ Ярославль Герой России Денис Гутаров
Герой России Денис Гутаров - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Народный фронт/ Ярославль
Герой России Денис Гутаров. Архивное фото
«
"Во время артобстрела командир приказал личному составу эвакуироваться, а сам продолжал боевую работу, пока не получил ранение, от которого и погиб. Решительные действия офицера, посмертно удостоенного звания Героя России, способствовали успешному выполнению задач", - говорится в сообщении.
Увековечить память об участнике спецоперации в названии улицы предложил ярославским властям член регионального штаба Народного фронта Максим Дмитриев. "Улица Гутарова появится в родном районе военнослужащего – Дзержинском. В плане города она расположена между Большой Норской улицей и Ленинградским проспектом", - говорится в сообщении.
Ранее после обращения Народного фронта на здании школы №11, где учился Гутаров, разместили мемориальную доску.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЯрославльРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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