https://ria.ru/20231218/gutarov-1916524486.html

Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России

Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России - РИА Новости, 18.12.2023

Улицу в Ярославле назовут в честь погибшего на СВО Героя России

Одну из новых улиц Ярославля назовут в честь погибшего на специальной военной операции Героя России полковника Дениса Гутарова, сообщает ярославское... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:41

2023-12-18T15:41

2023-12-18T15:41

специальная военная операция на украине

общество

ярославль

россия

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f3bdc98993ca8466911ff09e432c5c0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Одну из новых улиц Ярославля назовут в честь погибшего на специальной военной операции Героя России полковника Дениса Гутарова, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. Сообщается, что Денис Гутаров из Ярославля был на передовых рубежах 1-й гвардейской танковой армии с начала спецоперации. Первого октября 2022 года 41-летний полковник находился на передовом пункте управления армии. "Во время артобстрела командир приказал личному составу эвакуироваться, а сам продолжал боевую работу, пока не получил ранение, от которого и погиб. Решительные действия офицера, посмертно удостоенного звания Героя России, способствовали успешному выполнению задач", - говорится в сообщении. Увековечить память об участнике спецоперации в названии улицы предложил ярославским властям член регионального штаба Народного фронта Максим Дмитриев. "Улица Гутарова появится в родном районе военнослужащего – Дзержинском. В плане города она расположена между Большой Норской улицей и Ленинградским проспектом", - говорится в сообщении. Ранее после обращения Народного фронта на здании школы №11, где учился Гутаров, разместили мемориальную доску.

https://ria.ru/20231020/svo-1904023755.html

ярославль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ярославль, россия, ситуация в днр и лнр