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Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 18.12.2023
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Надежные люди
 
17:06 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/gumpomosch-1916551138.html
Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации
Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 18.12.2023
Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации
Шестьсот тонн гуманитарной помощи отправили в зону спецоперации жители Оренбургской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:06
2023-12-18T17:06
надежные люди
оренбургская область
донецкая народная республика
денис паслер
единая россия
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Шестьсот тонн гуманитарной помощи отправили в зону спецоперации жители Оренбургской области, сообщили в правительстве региона. "Оренбургская область присоединилась ко всероссийской акции партии "Единая Россия" по отправке гуманитарного конвоя в новые регионы России, направив несколько машин с необходимыми вещами для участников СВО. Всего в рамках мероприятия одновременно со всей страны отправили 600 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. В Оренбуржье гуманитарная помощь собрана правительством субъекта, региональным отделением партии "Единая Россия", предприятиями и жителями области, добавили в правительстве. "От имени командования частей, участвующих в спецоперации, от имени земляков, воюющих за Родину, я хочу поблагодарить всех оренбуржцев, кто внес свой вклад в нашу будущую победу. Помощь участникам специальной военной операции стала по-настоящему всенародным делом! В Оренбургской области сформировалась система оказания гуманитарной помощи. Мы стараемся учесть и коллективные, и личные просьбы военнослужащих. Доставка вещей в зону СВО осуществляется при содействии губернатора Дениса Паслера и правительства региона", - приводятся слова вице-губернатора региона Дмитрия Кулагина. По данным местных властей, этим рейсом в зону спецоперации отправили 4 автомобиля УАЗ, автомобили "Нива", "Ока", квадроцикл, квадрокоптеры, дроны. Помимо этого, от Оренбуржья бойцам передадут специальное оборудование на общую сумму около 9 миллионов рублей: тепловизионные монокуляры, средства связи, генераторы, ретрансляторы, оптические прицелы и шины для грузового автомобиля. "Также в Луганскую и Донецкую Народные Республики будет доставлено около 30 тонн продуктов, средств личной гигиены, бытовой химии, теплых вещей, маскировочных сетей и окопных свечей, самостоятельно изготовленных оренбуржцами. Для воспитанников школы-интерната подшефного Оренбуржью Перевальского района ЛНР будут переданы сладкие наборы, чтобы каждый ребенок учреждения получил новогодний подарок", - информирует правительство области в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231218/pomosch-1916496813.html
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РИА Новости
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4.7
96
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оренбургская область, донецкая народная республика, денис паслер, единая россия
Надежные люди, Оренбургская область, Донецкая Народная Республика, Денис Паслер, Единая Россия

Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиГумпомощь в зону СВО от жителей Оренбуржья
Гумпомощь в зону СВО от жителей Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Гумпомощь в зону СВО от жителей Оренбуржья
Читать ria.ru в
УФА, 18 дек – РИА Новости. Шестьсот тонн гуманитарной помощи отправили в зону спецоперации жители Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.
"Оренбургская область присоединилась ко всероссийской акции партии "Единая Россия" по отправке гуманитарного конвоя в новые регионы России, направив несколько машин с необходимыми вещами для участников СВО. Всего в рамках мероприятия одновременно со всей страны отправили 600 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
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Вчера, 14:15
В Оренбуржье гуманитарная помощь собрана правительством субъекта, региональным отделением партии "Единая Россия", предприятиями и жителями области, добавили в правительстве.
"От имени командования частей, участвующих в спецоперации, от имени земляков, воюющих за Родину, я хочу поблагодарить всех оренбуржцев, кто внес свой вклад в нашу будущую победу. Помощь участникам специальной военной операции стала по-настоящему всенародным делом! В Оренбургской области сформировалась система оказания гуманитарной помощи. Мы стараемся учесть и коллективные, и личные просьбы военнослужащих. Доставка вещей в зону СВО осуществляется при содействии губернатора Дениса Паслера и правительства региона", - приводятся слова вице-губернатора региона Дмитрия Кулагина.
По данным местных властей, этим рейсом в зону спецоперации отправили 4 автомобиля УАЗ, автомобили "Нива", "Ока", квадроцикл, квадрокоптеры, дроны. Помимо этого, от Оренбуржья бойцам передадут специальное оборудование на общую сумму около 9 миллионов рублей: тепловизионные монокуляры, средства связи, генераторы, ретрансляторы, оптические прицелы и шины для грузового автомобиля.
"Также в Луганскую и Донецкую Народные Республики будет доставлено около 30 тонн продуктов, средств личной гигиены, бытовой химии, теплых вещей, маскировочных сетей и окопных свечей, самостоятельно изготовленных оренбуржцами. Для воспитанников школы-интерната подшефного Оренбуржью Перевальского района ЛНР будут переданы сладкие наборы, чтобы каждый ребенок учреждения получил новогодний подарок", - информирует правительство области в своем Telegram-канале.
Владимирская область отправила бойцам в зону СВО беспилотники, печи и лекарства - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Надежные людиОренбургская областьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПаслерЕдиная Россия
 
 
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