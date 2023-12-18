https://ria.ru/20231218/gumpomosch-1916551138.html

Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации

Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 18.12.2023

Жители Оренбуржья собрали 600 тонн гумпомощи в зону спецоперации

Шестьсот тонн гуманитарной помощи отправили в зону спецоперации жители Оренбургской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:06

2023-12-18T17:06

2023-12-18T17:06

надежные люди

оренбургская область

донецкая народная республика

денис паслер

единая россия

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УФА, 18 дек – РИА Новости. Шестьсот тонн гуманитарной помощи отправили в зону спецоперации жители Оренбургской области, сообщили в правительстве региона. "Оренбургская область присоединилась ко всероссийской акции партии "Единая Россия" по отправке гуманитарного конвоя в новые регионы России, направив несколько машин с необходимыми вещами для участников СВО. Всего в рамках мероприятия одновременно со всей страны отправили 600 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении. В Оренбуржье гуманитарная помощь собрана правительством субъекта, региональным отделением партии "Единая Россия", предприятиями и жителями области, добавили в правительстве. "От имени командования частей, участвующих в спецоперации, от имени земляков, воюющих за Родину, я хочу поблагодарить всех оренбуржцев, кто внес свой вклад в нашу будущую победу. Помощь участникам специальной военной операции стала по-настоящему всенародным делом! В Оренбургской области сформировалась система оказания гуманитарной помощи. Мы стараемся учесть и коллективные, и личные просьбы военнослужащих. Доставка вещей в зону СВО осуществляется при содействии губернатора Дениса Паслера и правительства региона", - приводятся слова вице-губернатора региона Дмитрия Кулагина. По данным местных властей, этим рейсом в зону спецоперации отправили 4 автомобиля УАЗ, автомобили "Нива", "Ока", квадроцикл, квадрокоптеры, дроны. Помимо этого, от Оренбуржья бойцам передадут специальное оборудование на общую сумму около 9 миллионов рублей: тепловизионные монокуляры, средства связи, генераторы, ретрансляторы, оптические прицелы и шины для грузового автомобиля. "Также в Луганскую и Донецкую Народные Республики будет доставлено около 30 тонн продуктов, средств личной гигиены, бытовой химии, теплых вещей, маскировочных сетей и окопных свечей, самостоятельно изготовленных оренбуржцами. Для воспитанников школы-интерната подшефного Оренбуржью Перевальского района ЛНР будут переданы сладкие наборы, чтобы каждый ребенок учреждения получил новогодний подарок", - информирует правительство области в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231218/pomosch-1916496813.html

https://ria.ru/20231218/pomosch-1916451222.html

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оренбургская область, донецкая народная республика, денис паслер, единая россия