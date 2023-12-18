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Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске

Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске - РИА Новости, 18.12.2023

Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске

Площадку для перевалки насыпных грузов оборудуют на терминале "Гольфстрим" в Новороссийске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:42

2023-12-18T11:42

2023-12-18T11:42

экономика

новороссийск

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Площадку для перевалки насыпных грузов оборудуют на терминале "Гольфстрим" в Новороссийске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В настоящее время ведется оборудование площадки для перевалки насыпных грузов из вагонов-хопперов и автозерновозов в контейнеры навалом. Благодаря договоренностям с крупнейшими морскими линиями на терминале всегда в наличии 20-футовые и 40-футовые контейнеры. Работы на терминале ведутся круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.Терминал "Гольфстрим" способен осуществлять перевалку неопасных наливных грузов из железнодорожных и автоцистерн в контейнеры, оборудованные флекситанками, в том числе: растительных масел, моторных и минеральных масел, жидких минеральных удобрений, гликолей, антифризов, иной неопасной химии. Также на терминале возможна перевалка неопасных химических грузов и минеральных удобрений из вагонов-хопперов насыпью в 20-, 40-футовые контейнеры и генеральных, тарно-штучных и мешковых грузов, в том числе: рулонной стали и иной металлургический продукции, пиломатериалов, целлюлозы, муки, сахара, масличных и зерновых грузов в мешках и биг-бэгах, и других грузов."Терминал "Гольфстрим" в Новороссийске начал оказывать полный комплекс услуг с 1 ноября 2023 года. Он располагается в 5 километрах от морского порта и примыкает к железнодорожной станции Новороссийск, его площадь составляет 28,7 тысячи квадратных метров", - напоминает РЭЦ.Терминал входит в группу компаний "Европак" - неоднократных победителей премии правительства России "Экспортер года".Мощности по перевалке наливных и насыпных грузов составляют 2000 тонн в сутки (до 60 тысяч тонн в месяц), на территории возможно единовременное хранение до 2000 контейнеров. На терминале действуют два железнодорожных пути протяженностью 234 метра и 335 метров, что позволяет подавать на погрузку одновременно до 16 вагонов.Ключевая услуга – это перевалка наливных, насыпных и генеральных грузов в контейнеры.Терминал оснащен насосным оборудованием для перевалки наливных грузов во флекситанки. Возможна перевалка до 30 автоцистерн в сутки, а железнодорожная инфраструктура позволяет выгружать одновременно до четырех вагонов-цистерн с наливными грузами.Оборудование для перевалки сертифицировано для работы с пищевыми грузами, в том числе растительными маслами.

новороссийск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, новороссийск, российский экспортный центр (рэц)