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Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске - РИА Новости, 18.12.2023
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11:42 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/gruzy-1916438411.html
Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске
Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске - РИА Новости, 18.12.2023
Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске
Площадку для перевалки насыпных грузов оборудуют на терминале "Гольфстрим" в Новороссийске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:42
2023-12-18T11:42
экономика
новороссийск
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Площадку для перевалки насыпных грузов оборудуют на терминале "Гольфстрим" в Новороссийске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В настоящее время ведется оборудование площадки для перевалки насыпных грузов из вагонов-хопперов и автозерновозов в контейнеры навалом. Благодаря договоренностям с крупнейшими морскими линиями на терминале всегда в наличии 20-футовые и 40-футовые контейнеры. Работы на терминале ведутся круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.Терминал "Гольфстрим" способен осуществлять перевалку неопасных наливных грузов из железнодорожных и автоцистерн в контейнеры, оборудованные флекситанками, в том числе: растительных масел, моторных и минеральных масел, жидких минеральных удобрений, гликолей, антифризов, иной неопасной химии. Также на терминале возможна перевалка неопасных химических грузов и минеральных удобрений из вагонов-хопперов насыпью в 20-, 40-футовые контейнеры и генеральных, тарно-штучных и мешковых грузов, в том числе: рулонной стали и иной металлургический продукции, пиломатериалов, целлюлозы, муки, сахара, масличных и зерновых грузов в мешках и биг-бэгах, и других грузов."Терминал "Гольфстрим" в Новороссийске начал оказывать полный комплекс услуг с 1 ноября 2023 года. Он располагается в 5 километрах от морского порта и примыкает к железнодорожной станции Новороссийск, его площадь составляет 28,7 тысячи квадратных метров", - напоминает РЭЦ.Терминал входит в группу компаний "Европак" - неоднократных победителей премии правительства России "Экспортер года".Мощности по перевалке наливных и насыпных грузов составляют 2000 тонн в сутки (до 60 тысяч тонн в месяц), на территории возможно единовременное хранение до 2000 контейнеров. На терминале действуют два железнодорожных пути протяженностью 234 метра и 335 метров, что позволяет подавать на погрузку одновременно до 16 вагонов.Ключевая услуга – это перевалка наливных, насыпных и генеральных грузов в контейнеры.Терминал оснащен насосным оборудованием для перевалки наливных грузов во флекситанки. Возможна перевалка до 30 автоцистерн в сутки, а железнодорожная инфраструктура позволяет выгружать одновременно до четырех вагонов-цистерн с наливными грузами.Оборудование для перевалки сертифицировано для работы с пищевыми грузами, в том числе растительными маслами.
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экономика, новороссийск, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Новороссийск, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале в Новороссийске

Площадку для перевалки грузов оборудуют на терминале Гольфстрим в Новороссийске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Площадку для перевалки насыпных грузов оборудуют на терминале "Гольфстрим" в Новороссийске, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В настоящее время ведется оборудование площадки для перевалки насыпных грузов из вагонов-хопперов и автозерновозов в контейнеры навалом. Благодаря договоренностям с крупнейшими морскими линиями на терминале всегда в наличии 20-футовые и 40-футовые контейнеры. Работы на терминале ведутся круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.
Терминал "Гольфстрим" способен осуществлять перевалку неопасных наливных грузов из железнодорожных и автоцистерн в контейнеры, оборудованные флекситанками, в том числе: растительных масел, моторных и минеральных масел, жидких минеральных удобрений, гликолей, антифризов, иной неопасной химии. Также на терминале возможна перевалка неопасных химических грузов и минеральных удобрений из вагонов-хопперов насыпью в 20-, 40-футовые контейнеры и генеральных, тарно-штучных и мешковых грузов, в том числе: рулонной стали и иной металлургический продукции, пиломатериалов, целлюлозы, муки, сахара, масличных и зерновых грузов в мешках и биг-бэгах, и других грузов.
"Терминал "Гольфстрим" в Новороссийске начал оказывать полный комплекс услуг с 1 ноября 2023 года. Он располагается в 5 километрах от морского порта и примыкает к железнодорожной станции Новороссийск, его площадь составляет 28,7 тысячи квадратных метров", - напоминает РЭЦ.
Терминал входит в группу компаний "Европак" - неоднократных победителей премии правительства России "Экспортер года".
Мощности по перевалке наливных и насыпных грузов составляют 2000 тонн в сутки (до 60 тысяч тонн в месяц), на территории возможно единовременное хранение до 2000 контейнеров. На терминале действуют два железнодорожных пути протяженностью 234 метра и 335 метров, что позволяет подавать на погрузку одновременно до 16 вагонов.
Ключевая услуга – это перевалка наливных, насыпных и генеральных грузов в контейнеры.
Терминал оснащен насосным оборудованием для перевалки наливных грузов во флекситанки. Возможна перевалка до 30 автоцистерн в сутки, а железнодорожная инфраструктура позволяет выгружать одновременно до четырех вагонов-цистерн с наливными грузами.
Оборудование для перевалки сертифицировано для работы с пищевыми грузами, в том числе растительными маслами.
 
ЭкономикаНовороссийскРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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