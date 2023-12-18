https://ria.ru/20231218/granaty-1916416488.html

СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине

СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине

Одной из причин конфликта на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, в ходе которого депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:37

2023-12-18T10:37

2023-12-18T10:37

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Одной из причин конфликта на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, в ходе которого депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал гранаты, стала премия главе общины, утверждает украинское издание "Страна.ua". Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. Пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Позднее полиция завела уголовное дело по статье "теракт". СБУ предъявила Батрину обвинение в совершении теракта, а в воскресенье Ужгородский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. "Страна.ua" в понедельник опубликовало снятое за день до взрыва видео с заседания указанного сельсовета. На кадрах можно заметить серьезные разногласия между председательствующими и присутствующими. Стоящий рядом с Батриным мужчина в военной форме выступает против премий главе общины и призывает на сэкономленные деньги купить квадрокоптеры и приборы ночного видения для украинских военных. "Работа главы общины за премии – это пойти решить вопросы, и будьте добры купить нам квадрокоптеры. Это и есть работа за премию", - сказал на видео мужчина, которого поддержал Батрин. Ранее "Страна.ua" сообщала, что Батрин за несколько дней до подрыва опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) для директора коммунального предприятия, но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой.

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916256920.html

https://radiosputnik.ru/20231216/vzryv-1916246834.html

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