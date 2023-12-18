Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/granaty-1916416488.html
СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине
СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине
Одной из причин конфликта на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, в ходе которого депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:37
2023-12-18T10:37
в мире
закарпатская область
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916012292_0:142:768:574_1920x0_80_0_0_043cfec705d8a75cd72cffcd7c73ce4d.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Одной из причин конфликта на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, в ходе которого депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал гранаты, стала премия главе общины, утверждает украинское издание "Страна.ua". Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. Пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Позднее полиция завела уголовное дело по статье "теракт". СБУ предъявила Батрину обвинение в совершении теракта, а в воскресенье Ужгородский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. "Страна.ua" в понедельник опубликовало снятое за день до взрыва видео с заседания указанного сельсовета. На кадрах можно заметить серьезные разногласия между председательствующими и присутствующими. Стоящий рядом с Батриным мужчина в военной форме выступает против премий главе общины и призывает на сэкономленные деньги купить квадрокоптеры и приборы ночного видения для украинских военных. "Работа главы общины за премии – это пойти решить вопросы, и будьте добры купить нам квадрокоптеры. Это и есть работа за премию", - сказал на видео мужчина, которого поддержал Батрин. Ранее "Страна.ua" сообщала, что Батрин за несколько дней до подрыва опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) для директора коммунального предприятия, но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916256920.html
https://radiosputnik.ru/20231216/vzryv-1916246834.html
закарпатская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916012292_0:113:768:689_1920x0_80_0_0_d364f65de10fe7c838b2bdb83491303b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, закарпатская область, служба безопасности украины, украина
В мире, Закарпатская область, Служба безопасности Украины, Украина
СМИ назвали одну из причин инцидента с гранатами на Украине

СМИ: одна из причин инцидента с гранатами в Закарпатье - премия главе общины

© Фото : Национальная полиция УкраиныМесто взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Национальная полиция Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Одной из причин конфликта на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины, в ходе которого депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин взорвал гранаты, стала премия главе общины, утверждает украинское издание "Страна.ua".
Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. Пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Позднее полиция завела уголовное дело по статье "теракт". СБУ предъявила Батрину обвинение в совершении теракта, а в воскресенье Ужгородский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
"Мы заплатили". В Сети заметили странную деталь после теракта в Закарпатье
17 декабря, 02:17
"Страна.ua" в понедельник опубликовало снятое за день до взрыва видео с заседания указанного сельсовета. На кадрах можно заметить серьезные разногласия между председательствующими и присутствующими. Стоящий рядом с Батриным мужчина в военной форме выступает против премий главе общины и призывает на сэкономленные деньги купить квадрокоптеры и приборы ночного видения для украинских военных.
"Работа главы общины за премии – это пойти решить вопросы, и будьте добры купить нам квадрокоптеры. Это и есть работа за премию", - сказал на видео мужчина, которого поддержал Батрин.
Ранее "Страна.ua" сообщала, что Батрин за несколько дней до подрыва опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) для директора коммунального предприятия, но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой.
Место взрыва в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
СМИ: скончался один из пострадавших в результате взрыва гранат в Закарпатье
16 декабря, 22:25
 
В миреЗакарпатская областьСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала