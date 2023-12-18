https://ria.ru/20231218/gospitalizatsii-1916464837.html

В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц

В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц - РИА Новости, 18.12.2023

В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц

Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в Москве соответствует эпидсезону, скопление машин скорой помощи около больниц — это стандартная практика в часы пиковой... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:01

2023-12-18T13:01

2023-12-18T14:13

общество

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_137afebc3ed42cbd06173d9eb57c5a4b.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в Москве соответствует эпидсезону, скопление машин скорой помощи около больниц — это стандартная практика в часы пиковой нагрузки, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Так там прокомментировали публикацию Telegram-канала Baza о том, что накануне около инфекционных больницах №1 и №2 заметили очереди из скорых."Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону", — рассказали в пресс-службе.В депздраве отметили, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями. При этом там пояснили, почему образуются очереди машин скорой помощи.В инфекционных больницах пациентов принимают в индивидуальных мельцеровских боксах. Так, в новом комплексе ИКБ №1 их всего 12, а сама больница рассчитана на тысячу коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача, в это же время к каждому боксу может подъехать следующая скорая. "Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией", — сказали в пресс-службе. В больнице регулярно мониторят поступление пациентов, и с ситуацией, когда на территории скопилось 23 машины, разобрались в течение получаса, добавили в депздраве.В ИКБ №2 пациентов принимают 11 боксов, поэтому нахождение на территории сразу 10 машин тоже не выходит за пределы нормы, отметили в ведомстве.По информации депздрава, показатели заболеваемости COVID-19 в Москве снижаются в течение уже двух недель. В ближайшие одну-две недели прогнозируется выход на плато.

https://ria.ru/20231213/izolyatsiya-1915617368.html

https://ria.ru/20231218/orvi-1916430466.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19