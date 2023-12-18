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В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц - РИА Новости, 18.12.2023
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13:01 18.12.2023 (обновлено: 14:13 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/gospitalizatsii-1916464837.html
В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц
В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц - РИА Новости, 18.12.2023
В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц
Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в Москве соответствует эпидсезону, скопление машин скорой помощи около больниц — это стандартная практика в часы пиковой... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:01
2023-12-18T14:13
общество
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в Москве соответствует эпидсезону, скопление машин скорой помощи около больниц — это стандартная практика в часы пиковой нагрузки, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Так там прокомментировали публикацию Telegram-канала Baza о том, что накануне около инфекционных больницах №1 и №2 заметили очереди из скорых."Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону", — рассказали в пресс-службе.В депздраве отметили, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями. При этом там пояснили, почему образуются очереди машин скорой помощи.В инфекционных больницах пациентов принимают в индивидуальных мельцеровских боксах. Так, в новом комплексе ИКБ №1 их всего 12, а сама больница рассчитана на тысячу коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача, в это же время к каждому боксу может подъехать следующая скорая. "Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией", — сказали в пресс-службе. В больнице регулярно мониторят поступление пациентов, и с ситуацией, когда на территории скопилось 23 машины, разобрались в течение получаса, добавили в депздраве.В ИКБ №2 пациентов принимают 11 боксов, поэтому нахождение на территории сразу 10 машин тоже не выходит за пределы нормы, отметили в ведомстве.По информации депздрава, показатели заболеваемости COVID-19 в Москве снижаются в течение уже двух недель. В ближайшие одну-две недели прогнозируется выход на плато.
https://ria.ru/20231213/izolyatsiya-1915617368.html
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19
В депздраве Москвы прокомментировали сообщения об очередях скорых у больниц

Депздрав Москвы назвал ситуацию с очередями скорых у больниц штатной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в Москве соответствует эпидсезону, скопление машин скорой помощи около больниц — это стандартная практика в часы пиковой нагрузки, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Так там прокомментировали публикацию Telegram-канала Baza о том, что накануне около инфекционных больницах №1 и №2 заметили очереди из скорых.
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"Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону", — рассказали в пресс-службе.
В депздраве отметили, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями. При этом там пояснили, почему образуются очереди машин скорой помощи.
В инфекционных больницах пациентов принимают в индивидуальных мельцеровских боксах. Так, в новом комплексе ИКБ №1 их всего 12, а сама больница рассчитана на тысячу коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача, в это же время к каждому боксу может подъехать следующая скорая.
"Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией", — сказали в пресс-службе.
В больнице регулярно мониторят поступление пациентов, и с ситуацией, когда на территории скопилось 23 машины, разобрались в течение получаса, добавили в депздраве.
В ИКБ №2 пациентов принимают 11 боксов, поэтому нахождение на территории сразу 10 машин тоже не выходит за пределы нормы, отметили в ведомстве.
По информации депздрава, показатели заболеваемости COVID-19 в Москве снижаются в течение уже двух недель. В ближайшие одну-две недели прогнозируется выход на плато.
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