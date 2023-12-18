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МЧС завершает работу по эвакуации россиян из Газы, сообщил Куренков
МЧС завершает работу по эвакуации россиян из Газы, сообщил Куренков - РИА Новости, 18.12.2023
МЧС завершает работу по эвакуации россиян из Газы, сообщил Куренков
МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из Сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:12
2023-12-18T12:12
2023-12-18T12:38
в мире
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
александр куренков (мчс)
сектор газа
каир (город)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из Сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта", - заявили в пресс-службе.Об этом в понедельник заявил в ходе оперативного селекторного совещания глава ведомства Александр Куренков."По результатам почти двухмесячной работы более тысячи человек, в том числе более 470 детей, доставлены в Россию, где они получили всестороннюю помощь и поддержку. В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан – еще 73 человека, в том числе 45 детей. Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи президентом Российской Федерации принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России", - приводит пресс-служба слова Куренкова.Министр также отметил важность гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Всего МЧС России направило 15 спецрейсов, доставив 350 тонн гуманитарных грузов.
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РИА Новости
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в мире, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, александр куренков (мчс), сектор газа, каир (город)
В мире, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Сектор Газа, Каир (город)
МЧС завершает работу по эвакуации россиян из Газы, сообщил Куренков
Куренков: оперативная группа МЧС завершает работу по эвакуации россиян из Газы