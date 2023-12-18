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Премьер Малайзии сравнил действия Израиля в Газе с бомбардировкой Хиросимы - РИА Новости, 18.12.2023
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09:47 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/gaza-1916402836.html
Премьер Малайзии сравнил действия Израиля в Газе с бомбардировкой Хиросимы
Премьер Малайзии сравнил действия Израиля в Газе с бомбардировкой Хиросимы - РИА Новости, 18.12.2023
Премьер Малайзии сравнил действия Израиля в Газе с бомбардировкой Хиросимы
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул свою поддержку Палестины в конфликте на Ближнем Востоке и, выступая на сессии саммита АСЕАН-Япония, сравнил... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:47
2023-12-18T09:47
в мире
израиль
малайзия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул свою поддержку Палестины в конфликте на Ближнем Востоке и, выступая на сессии саммита АСЕАН-Япония, сравнил действия Израиля в секторе Газа со сбрасыванием ВВС США атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны, сообщает малайзийский портал New Straits Times. "Мы, Малайзия, конечно, осуждаем продолжающееся разрушение Израилем сектора Газа. Эти зверства могут напомнить лишь Хиросиму и Нагасаки. Мы коллективно должны поддерживать усилия, направленные на мирное и прочное решение палестино-израильского конфликта", - отметил Ибрагим. Он также призвал к "более сильной приверженности соблюдению гуманитарного и международного права" в условиях мирового политического кризиса. Саммит Японии и стран АСЕАН проходит с 16 по 18 декабря с участием лидеров стран. На полях форума проходит и ряд двусторонних встреч. В субботу премьер-министр Японии провел встречи на высшем уровне с лидерами Малайзии, Брунея, Лаоса, Сингапура, Вьетнама, Индонезии и Восточного Тимора. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, малайзия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Малайзия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Малайзии сравнил действия Израиля в Газе с бомбардировкой Хиросимы

Ибрагим сравнил обстрелы Израиля сектора Газа с атомной бомбардировкой Хиросимы

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подчеркнул свою поддержку Палестины в конфликте на Ближнем Востоке и, выступая на сессии саммита АСЕАН-Япония, сравнил действия Израиля в секторе Газа со сбрасыванием ВВС США атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны, сообщает малайзийский портал New Straits Times.
"Мы, Малайзия, конечно, осуждаем продолжающееся разрушение Израилем сектора Газа. Эти зверства могут напомнить лишь Хиросиму и Нагасаки. Мы коллективно должны поддерживать усилия, направленные на мирное и прочное решение палестино-израильского конфликта", - отметил Ибрагим.
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Он также призвал к "более сильной приверженности соблюдению гуманитарного и международного права" в условиях мирового политического кризиса.
Саммит Японии и стран АСЕАН проходит с 16 по 18 декабря с участием лидеров стран. На полях форума проходит и ряд двусторонних встреч. В субботу премьер-министр Японии провел встречи на высшем уровне с лидерами Малайзии, Брунея, Лаоса, Сингапура, Вьетнама, Индонезии и Восточного Тимора.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильМалайзияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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