https://ria.ru/20231218/gaza-1916399601.html

ООН не увидела доказательств точечных действий ЦАХАЛ на юге сектора Газа

ООН не увидела доказательств точечных действий ЦАХАЛ на юге сектора Газа - РИА Новости, 18.12.2023

ООН не увидела доказательств точечных действий ЦАХАЛ на юге сектора Газа

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью газете Financial Times сказал, что не видит доказательств того, что Израиль... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:32

2023-12-18T09:32

2023-12-18T09:32

в мире

израиль

сша

мартин гриффитс

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью газете Financial Times сказал, что не видит доказательств того, что Израиль действует на юге сектора Газа более точечно по сравнению с операцией на севере анклава, а составленный им план, основанный на более сдержанных действиях израильских военных, пришлось "выкинуть в мусорное ведро". "Я был очень разочарован... Нам это обещали. Американцы приложили к этому немало дипломатических усилий. Дело в том, что на юге мы этого вообще не видели. Напротив, мы видим, как (действия Израиля - ред.) нарастают", - заявил Гриффитс. Гриффитс рассказал, что в ноябре подготовил план из десяти пунктов, основанный на большей сдержанности в действиях Израиля: он включал создание центров распределения гуманитарной помощи. "Я просто выкинул его в мусорное ведро ... Я был дураком, даже подумав, что это разумно ... Оборачиваемся и узнаём правду: война ещё не окончена, она ещё не закончилась и наполовину ... Я не думаю, что мы прошли половину пути. У нас есть еще недели и недели этой жестокой войны", - добавил замгенсека ООН. Президент США Джо Байден ранее сказал, что США не требуют от Израиля прекращения операции против правящего в анклаве палестинского движения ХАМАС, но ставят вопрос о более бережном отношении к местному гражданскому населению. В пятницу высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США обсуждают с Израилем возможность снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа и перехода к более точечным операциям.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, мартин гриффитс, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году