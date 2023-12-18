https://ria.ru/20231218/gaza-1916398081.html

Замгенсека ООН назвал гуманитарный кризис в секторе Газа худшим на свете

Замгенсека ООН назвал гуманитарный кризис в секторе Газа худшим на свете - РИА Новости, 18.12.2023

Замгенсека ООН назвал гуманитарный кризис в секторе Газа худшим на свете

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в интервью газете Financial Times, что гуманитарный кризис в секторе Газа является... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:21

2023-12-18T09:21

2023-12-18T09:50

в мире

израиль

турция

хамас

мартин гриффитс

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

сектор газа

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в интервью газете Financial Times, что гуманитарный кризис в секторе Газа является "худшим на свете", так как люди не могут бежать оттуда. Как заявил Гриффитс в интервью, во многих местах наблюдаются "ужасные" страдания людей, но, по крайней мере, пострадавшие могут спастись бегством. Из сектора Газа же, по его словам, "люди не могут уйти". "Ни одна семья не может планировать свое будущее... Я вижу эти вещи по всему миру, но это за пределами моего воображения. И будет еще хуже", - заявил он. По его словам, гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, когда "болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений". Число погибших от болезней может быть в несколько раз больше, чем от авиаударов, подчеркнул он. При этом, по мнению Гриффитса, количество погибших в результате боевых действий может быть значительно недооценено. "Нам еще предстоит увидеть, что находится под завалами. По (имеющимся) оценкам (около 18 тысяч) погибших - как только вы начнете копать под завалами, статистика радикально изменится. В случае (февральского) землетрясения в Турции число погибших удвоилось", - добавил он. Как отмечает издание, на данный момент ООН запросила 1,2 миллиарда долларов для сектора Газа, однако этих денег хватит только на несколько месяцев."И, конечно, сейчас у нас нет понятия о стоимости реконструкции", - отметил Гриффитс.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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сектор газа

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, турция, хамас, мартин гриффитс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, сектор газа