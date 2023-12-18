https://ria.ru/20231218/gaza-1916388384.html

При обстреле лагеря беженцев в Газе погибли десять человек, пишут СМИ

При обстреле лагеря беженцев в Газе погибли десять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023

При обстреле лагеря беженцев в Газе погибли десять человек, пишут СМИ

В результате израильского обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли не менее десяти человек, передает Al Jazeera. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T06:38

2023-12-18T06:38

2023-12-18T07:11

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В результате израильского обстрела лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли не менее десяти человек, передает Al Jazeera. "Не менее десяти человек погибли при израильском обстреле по дому на западе лагеря Нусейрат в центральной части сектора Газа", — говорится в сообщении телеканала.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысячи, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231217/tramp-1916372294.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа