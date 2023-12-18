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ЕС ввел санкции против фонда "Защитники отечества"

ЕС ввел санкции против фонда "Защитники отечества" - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС ввел санкции против фонда "Защитники отечества"

Евросоюз ввел санкции против фонда "Защитники Отечества" и его председателя Анны Цивилёвой, следует из опубликованного в официальном журнале союза документа. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:06

2023-12-18T21:06

2023-12-18T22:05

евросоюз

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против фонда "Защитники Отечества" и его председателя Анны Цивилёвой, следует из опубликованного в официальном журнале союза документа.Согласно документу, фонд, в частности, играет важную роль в специальной военной операции России, поддерживая ветеранов, принимавших в ней участие. В ЕС утверждают, что Цивилёва, среди прочего, якобы "поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Всего в списке оказались 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.

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евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии