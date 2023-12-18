https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916553365.html

Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на февраль

Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на февраль - РИА Новости, 18.12.2023

Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на февраль

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что внеочередной саммит, посвященный в том числе согласованию финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:11

2023-12-18T17:11

2023-12-18T17:26

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БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что внеочередной саммит, посвященный в том числе согласованию финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года, пройдет 1 февраля 2024 года."1 февраля состоится специальный саммит для обсуждения финансовых вопросов, вопросов многолетнего бюджета", - сказал Мишель на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александром де Кроо.Он напомнил, что 26 из 27 государств-членов ЕС уже согласились на финансирование Украины, ожидается согласие Венгрии."На этом саммите будет попытка уговорить 27-го члена Евросовета единогласно утвердить финансирование для выполнения обязательств перед Украиной", - пояснил Мишель.

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

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в мире, украина, евросоюз, евросовет