https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916553365.html
Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на февраль
Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на февраль - РИА Новости, 18.12.2023
Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на февраль
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что внеочередной саммит, посвященный в том числе согласованию финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:11
2023-12-18T17:11
2023-12-18T17:26
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что внеочередной саммит, посвященный в том числе согласованию финансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года, пройдет 1 февраля 2024 года."1 февраля состоится специальный саммит для обсуждения финансовых вопросов, вопросов многолетнего бюджета", - сказал Мишель на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александром де Кроо.Он напомнил, что 26 из 27 государств-членов ЕС уже согласились на финансирование Украины, ожидается согласие Венгрии."На этом саммите будет попытка уговорить 27-го члена Евросовета единогласно утвердить финансирование для выполнения обязательств перед Украиной", - пояснил Мишель.
https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html
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в мире, украина, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Евросоюз, Евросовет
Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на февраль
Саммит ЕС о многолетней помощи для Украины запланировали на 1 февраля