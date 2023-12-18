https://ria.ru/20231218/festival-1916491426.html
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае - РИА Новости, 18.12.2023
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае
Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:05
2023-12-18T14:05
2023-12-18T14:15
объединенные кондитеры
российский экспортный центр (рэц)
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии китайского нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в Пекине в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем. "Продвижение российского экспорта под брендом "Сделано в России" не ограничивается одними лишь товарами. Наши традиции, культура, спорт - все это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа - от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов", - сказала Никишина. В частности, в рамках фестиваля-ярмарки в городах Шэньяне и Даляне пройдут дегустационное шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам для детей и взрослых и другие мероприятия, позволяющие заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России". Фестиваль-ярмарка будет организован РЭЦ при поддержке правительства РФ и Народного правительства провинции Ляонин, исторически имеющей тесные связи с Россией и высокий интерес населения и к российской культуре, и к российской продукции. Подобные мероприятия для продвижения российского экспорта также будут в дальнейшем проходить в других китайских провинциях. На ярмарке будет представлено более тысячи российских товаров. Планируется, что за неделю мероприятие посетит около 3 миллионов человек. К участию в мероприятии приглашены крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса по приоритетным группам товаров экспорта в Китай: ГК "Мираторг", ПАО "Черкизово", ГК "Эфко", ООО "Балтика", АО "МАКФА", ГК "Союзпищепром", ГК "Объединенные кондитеры", ГК "Славянка", ГК "Русский краб", "СЗРК", ГК "Эконива", ГК "Комос", АО "БРПИ", ГК "Дядя Ваня" и другие компании Купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Ассортимент товаров из России, которые доступны на китайских маркетплейсах, уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под брендом "Сделано в России". В рамках фестиваля также пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными "российских экспортеров" и "китайских импортеров". В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций.
https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html
https://ria.ru/20231214/rets-1915852672.html
https://ria.ru/20231208/eksportnyy_potentsial-1914711838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенные кондитеры , российский экспортный центр (рэц), россия, китай, экономика
Объединенные кондитеры , Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Китай, Экономика
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии китайского нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в Пекине в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем.
"Продвижение российского экспорта под брендом "Сделано в России" не ограничивается одними лишь товарами. Наши традиции, культура, спорт - все это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа - от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов", - сказала Никишина.
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В частности, в рамках фестиваля-ярмарки в городах Шэньяне
и Даляне пройдут дегустационное шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам для детей и взрослых и другие мероприятия, позволяющие заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".
Фестиваль-ярмарка будет организован РЭЦ при поддержке правительства РФ и Народного правительства провинции Ляонин, исторически имеющей тесные связи с Россией и высокий интерес населения и к российской культуре, и к российской продукции. Подобные мероприятия для продвижения российского экспорта также будут в дальнейшем проходить в других китайских провинциях.
На ярмарке будет представлено более тысячи российских товаров. Планируется, что за неделю мероприятие посетит около 3 миллионов человек.
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К участию в мероприятии приглашены крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса по приоритетным группам товаров экспорта в Китай: ГК "Мираторг
", ПАО "Черкизово", ГК "Эфко", ООО "Балтика", АО "МАКФА", ГК "Союзпищепром", ГК "Объединенные кондитеры
", ГК "Славянка
", ГК "Русский краб", "СЗРК", ГК "Эконива", ГК "Комос", АО "БРПИ", ГК "Дядя Ваня" и другие компании
Купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Ассортимент товаров из России, которые доступны на китайских маркетплейсах, уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под брендом "Сделано в России".
В рамках фестиваля также пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными "российских экспортеров" и "китайских импортеров". В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций.
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