https://ria.ru/20231218/festival-1916491426.html

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае - РИА Новости, 18.12.2023

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае

Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:05

2023-12-18T14:05

2023-12-18T14:15

объединенные кондитеры

российский экспортный центр (рэц)

россия

китай

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906540922_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_65572700e08e25c67570d6773ec067fb.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии китайского нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в Пекине в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем. "Продвижение российского экспорта под брендом "Сделано в России" не ограничивается одними лишь товарами. Наши традиции, культура, спорт - все это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа - от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов", - сказала Никишина. В частности, в рамках фестиваля-ярмарки в городах Шэньяне и Даляне пройдут дегустационное шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам для детей и взрослых и другие мероприятия, позволяющие заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России". Фестиваль-ярмарка будет организован РЭЦ при поддержке правительства РФ и Народного правительства провинции Ляонин, исторически имеющей тесные связи с Россией и высокий интерес населения и к российской культуре, и к российской продукции. Подобные мероприятия для продвижения российского экспорта также будут в дальнейшем проходить в других китайских провинциях. На ярмарке будет представлено более тысячи российских товаров. Планируется, что за неделю мероприятие посетит около 3 миллионов человек. К участию в мероприятии приглашены крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса по приоритетным группам товаров экспорта в Китай: ГК "Мираторг", ПАО "Черкизово", ГК "Эфко", ООО "Балтика", АО "МАКФА", ГК "Союзпищепром", ГК "Объединенные кондитеры", ГК "Славянка", ГК "Русский краб", "СЗРК", ГК "Эконива", ГК "Комос", АО "БРПИ", ГК "Дядя Ваня" и другие компании Купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Ассортимент товаров из России, которые доступны на китайских маркетплейсах, уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под брендом "Сделано в России". В рамках фестиваля также пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными "российских экспортеров" и "китайских импортеров". В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций.

https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html

https://ria.ru/20231214/rets-1915852672.html

https://ria.ru/20231208/eksportnyy_potentsial-1914711838.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

объединенные кондитеры , российский экспортный центр (рэц), россия, китай, экономика