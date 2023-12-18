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Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае - РИА Новости, 18.12.2023
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14:05 18.12.2023 (обновлено: 14:15 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/festival-1916491426.html
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае - РИА Новости, 18.12.2023
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае
Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:05
2023-12-18T14:15
объединенные кондитеры
российский экспортный центр (рэц)
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии китайского нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в Пекине в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем. "Продвижение российского экспорта под брендом "Сделано в России" не ограничивается одними лишь товарами. Наши традиции, культура, спорт - все это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа - от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов", - сказала Никишина. В частности, в рамках фестиваля-ярмарки в городах Шэньяне и Даляне пройдут дегустационное шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам для детей и взрослых и другие мероприятия, позволяющие заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России". Фестиваль-ярмарка будет организован РЭЦ при поддержке правительства РФ и Народного правительства провинции Ляонин, исторически имеющей тесные связи с Россией и высокий интерес населения и к российской культуре, и к российской продукции. Подобные мероприятия для продвижения российского экспорта также будут в дальнейшем проходить в других китайских провинциях. На ярмарке будет представлено более тысячи российских товаров. Планируется, что за неделю мероприятие посетит около 3 миллионов человек. К участию в мероприятии приглашены крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса по приоритетным группам товаров экспорта в Китай: ГК "Мираторг", ПАО "Черкизово", ГК "Эфко", ООО "Балтика", АО "МАКФА", ГК "Союзпищепром", ГК "Объединенные кондитеры", ГК "Славянка", ГК "Русский краб", "СЗРК", ГК "Эконива", ГК "Комос", АО "БРПИ", ГК "Дядя Ваня" и другие компании Купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Ассортимент товаров из России, которые доступны на китайских маркетплейсах, уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под брендом "Сделано в России". В рамках фестиваля также пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными "российских экспортеров" и "китайских импортеров". В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций.
https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html
https://ria.ru/20231214/rets-1915852672.html
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объединенные кондитеры , российский экспортный центр (рэц), россия, китай, экономика
Объединенные кондитеры , Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Китай, Экономика
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа Международном экспортном форуме "Сделано в России"
На Международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На Международном экспортном форуме "Сделано в России" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России", который познакомит с российской продукцией и культурой, пройдет в Китае, в провинции Ляонин, в преддверии китайского нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в Пекине в ходе заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем.
"Продвижение российского экспорта под брендом "Сделано в России" не ограничивается одними лишь товарами. Наши традиции, культура, спорт - все это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа - от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов", - сказала Никишина.
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В частности, в рамках фестиваля-ярмарки в городах Шэньяне и Даляне пройдут дегустационное шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам для детей и взрослых и другие мероприятия, позволяющие заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".
Фестиваль-ярмарка будет организован РЭЦ при поддержке правительства РФ и Народного правительства провинции Ляонин, исторически имеющей тесные связи с Россией и высокий интерес населения и к российской культуре, и к российской продукции. Подобные мероприятия для продвижения российского экспорта также будут в дальнейшем проходить в других китайских провинциях.
На ярмарке будет представлено более тысячи российских товаров. Планируется, что за неделю мероприятие посетит около 3 миллионов человек.
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К участию в мероприятии приглашены крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса по приоритетным группам товаров экспорта в Китай: ГК "Мираторг", ПАО "Черкизово", ГК "Эфко", ООО "Балтика", АО "МАКФА", ГК "Союзпищепром", ГК "Объединенные кондитеры", ГК "Славянка", ГК "Русский краб", "СЗРК", ГК "Эконива", ГК "Комос", АО "БРПИ", ГК "Дядя Ваня" и другие компании
Купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Ассортимент товаров из России, которые доступны на китайских маркетплейсах, уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под брендом "Сделано в России".
В рамках фестиваля также пройдут товарищеские хоккейные матчи между сборными "российских экспортеров" и "китайских импортеров". В них примут участие представители российского и китайского бизнеса, государственных органов и общественных организаций.
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