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Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян - РИА Новости, 18.12.2023
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22:22 18.12.2023 (обновлено: 23:37 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/evakuatsiya-1916603703.html
Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян
Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян - РИА Новости, 18.12.2023
Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян
Спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан России, в Домодедово прибыли 73 человека, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T22:22
2023-12-18T23:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан России, в Домодедово прибыли 73 человека, сообщили в ведомстве."Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан России. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей. &lt;...&gt; Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при работе на пункте пропуска "Рафах" оперативная группа МЧС России совместно с представителями Международной организации гражданской обороны организовывала для эвакуированных граждан "экстренную гуманитарную помощь". Она включала в себя гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание."В соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. По поручению главы МЧС России прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой", — добавили в МЧС.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт)
Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

Спецборт МЧС доставил в Домодедово 73 россиян, эвакуированных из сектора Газа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан России, в Домодедово прибыли 73 человека, сообщили в ведомстве.
"Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан России. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей. <...> Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что при работе на пункте пропуска "Рафах" оперативная группа МЧС России совместно с представителями Международной организации гражданской обороны организовывала для эвакуированных граждан "экстренную гуманитарную помощь". Она включала в себя гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание.
"В соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. По поручению главы МЧС России прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой", — добавили в МЧС.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)
 
 
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