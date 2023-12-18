https://ria.ru/20231218/evakuatsiya-1916603703.html

Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян - РИА Новости, 18.12.2023

Спецборт МЧС доставил последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

Спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан России, в Домодедово прибыли 73 человека, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T22:22

2023-12-18T22:22

2023-12-18T23:37

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил заключительную группу эвакуированных из сектора Газа граждан России, в Домодедово прибыли 73 человека, сообщили в ведомстве."Спецбортом МЧС России прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан России. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей. <...> Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что при работе на пункте пропуска "Рафах" оперативная группа МЧС России совместно с представителями Международной организации гражданской обороны организовывала для эвакуированных граждан "экстренную гуманитарную помощь". Она включала в себя гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание."В соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. По поручению главы МЧС России прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой", — добавили в МЧС.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт)