https://ria.ru/20231218/essekibo-1916548191.html

МИД России призвал не вмешиваться в территориальный спор Венесуэлы и Гайаны

МИД России призвал не вмешиваться в территориальный спор Венесуэлы и Гайаны - РИА Новости, 18.12.2023

МИД России призвал не вмешиваться в территориальный спор Венесуэлы и Гайаны

Россия приветствует диалог президентов Венесуэлы и Гайаны по урегулирования ситуации вокруг спорной территории, Москва призывает избегать внешнего вмешательства РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:59

2023-12-18T16:59

2023-12-18T16:59

в мире

россия

венесуэла

гайана

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия приветствует диалог президентов Венесуэлы и Гайаны по урегулирования ситуации вокруг спорной территории, Москва призывает избегать внешнего вмешательства в дела региона, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России. "Приветствуем прошедшую в Кингстауне (Сент-Винсент и Гренадины) встречу президентов Венесуэлы Н. Мадуро и Гайаны И. Али, в ходе которой состоялся обмен мнениями по тематике Эссекибо. Считаем принципиально важным, что главы государств своим личным примером продемонстрировали готовность к сдержанности и укреплению доверия, четко обозначили стремление к поиску переговорных, устраивающих обе стороны путей урегулирования разногласий в соответствии с международным правом, включая Женевское соглашение от 17 февраля 1966 г. Удовлетворены, что достигнутые президентами взаимопонимания позволили снизить градус напряженности в двусторонних отношениях и перевести диалог во взаимоустраивающее русло", - говорится в заявлении Захаровой. Дипломат отметила, что лидеры Венесуэлы и Гайаны, собравшиеся при содействии премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин, глав стран КАРИКОМ и спецпомощника президента Бразилии по международным делам, подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в дела региона. "Призываем все государства уважать такой подход. Намерены действовать в этом ключе, исходя из того, что латиноамериканским проблемам должны быть найдены латиноамериканские решения. Убеждены, что сохранение Латинской Америки зоной мира, свободной от любого рода конфликтов, отвечает интересам всех стран региона, да и мира в целом", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html

россия

венесуэла

гайана

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Кирилл Волков

в мире, россия, венесуэла, гайана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)