https://ria.ru/20231218/energosnabzhenie-1916393643.html

В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 18.12.2023

В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

Более 250 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщило Минэнерго. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:37

2023-12-18T08:37

2023-12-18T12:12

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

луганская народная республика

ростовская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более 250 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщило Минэнерго."По данным на 06:00, обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 790 человек, ДНР — 138 тысяч человек, ЛНР — 116 тысяч человек", — говорится в релизе.В течение прошлой недели во многих регионах Европейской России бушевала непогода: прошли мощные снегопады, ледяные дожди, на дорогах образовалась гололедица. Неблагоприятные погодные условия осложняют ход восстановительных работ и приводят к новым отключениям. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

луганская народная республика

ростовская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), луганская народная республика, ростовская область, донецкая народная республика