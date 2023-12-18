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В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 18.12.2023
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08:37 18.12.2023 (обновлено: 12:12 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/energosnabzhenie-1916393643.html
В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды
В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды - РИА Новости, 18.12.2023
В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды
Более 250 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщило Минэнерго. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:37
2023-12-18T12:12
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
луганская народная республика
ростовская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более 250 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщило Минэнерго."По данным на 06:00, обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 790 человек, ДНР — 138 тысяч человек, ЛНР — 116 тысяч человек", — говорится в релизе.В течение прошлой недели во многих регионах Европейской России бушевала непогода: прошли мощные снегопады, ледяные дожди, на дорогах образовалась гололедица. Неблагоприятные погодные условия осложняют ход восстановительных работ и приводят к новым отключениям. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
луганская народная республика
ростовская область
донецкая народная республика
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), луганская народная республика, ростовская область, донецкая народная республика
Происшествия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Луганская Народная Республика, Ростовская область, Донецкая Народная Республика
В России более 250 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

Свыше 250 тысяч потребителей в Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без света

© Фото : Минэнерго РоссииАварийно-восстановительные работы в Ростовской области
Аварийно-восстановительные работы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Минэнерго России
Аварийно-восстановительные работы в Ростовской области
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Более 250 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках, сообщило Минэнерго.
"По данным на 06:00, обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 790 человек, ДНР — 138 тысяч человек, ЛНР — 116 тысяч человек", — говорится в релизе.
В течение прошлой недели во многих регионах Европейской России бушевала непогода: прошли мощные снегопады, ледяные дожди, на дорогах образовалась гололедица. Неблагоприятные погодные условия осложняют ход восстановительных работ и приводят к новым отключениям.
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
 
ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Луганская Народная РеспубликаРостовская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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