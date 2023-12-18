https://ria.ru/20231218/ekaterinburg-1916427293.html

Минздрав рассказал о состоянии ребенка, выкинутого в сугроб в Екатеринбурге

Минздрав рассказал о состоянии ребенка, выкинутого в сугроб в Екатеринбурге - РИА Новости, 18.12.2023

Минздрав рассказал о состоянии ребенка, выкинутого в сугроб в Екатеринбурге

Младенца, выкинутого матерью в сугроб в мороз в Екатеринбурге, сняли с ИВЛ, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:57

2023-12-18T10:57

2023-12-18T10:57

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Младенца, выкинутого матерью в сугроб в мороз в Екатеринбурге, сняли с ИВЛ, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале. "Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Врачи сняли кроху с ИВЛ и готовят его к переводу из реанимации в отделение патологии новорожденных Областной детской клинической больницы", – говорится в сообщении. Отмечается, что мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. По информации управления СК по Свердловской области, ночью в минувшую пятницу 20-летняя женщина родила мальчика в съемной квартире на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, после чего положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под своим окном. Как подчеркнули в ведомстве, женщина осознавала, что из-за низкой температуры на улице он через непродолжительное время погибнет. Однако новорожденного вскоре нашел прохожий и вызвал "скорую". Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью ребенка. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, мать ребенка приехала в Екатеринбург из Челябинской области, жила в съемной квартире и работала в торговой точке. По последним данным правоохранителей, женщина находилась в реанимации.

https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html

https://ria.ru/20231201/mat-1913219409.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург