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Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу - РИА Новости, 18.12.2023
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14:36 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/dvizhenie-1916506295.html
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу - РИА Новости, 18.12.2023
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу
Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода завершили в Москве, открыто движение в сторону области, сообщил журналистам мэр столицы Сергей... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:36
2023-12-18T14:36
сергей собянин
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода завершили в Москве, открыто движение в сторону области, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. "Хороший подарок к Новому году для москвичей. Мы закончили очень сложный объект - Дмитровский путепровод, который пересекается с МЦД-3. Старый путепровод был аварийным, его пришлось снести и построить временный. А сейчас построили основной. Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области, до Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода в первом квартале следующего года запустим четвертую полосу", - сказал Собянин. По его словам, движение на Дмитровке будет полностью восстановлено, были проделаны "огромные работы". Это последний этап реконструкции магистрали. Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Дмитровский путепровод через пути МЦД-3 был построен в 1965 году, его реконструкцию начали в 2020 году. В ходе работ были полностью заменены опоры и пролетные строения Дмитровского путепровода длиной 312 м с четырьмя полосами движения в каждом направлении. Реконструирован примыкающий участок Дмитровского шоссе - 382 м, по 4 полосы движения в каждом направлении. Построены однополосные съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе (159 м) и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду (25 м).
https://ria.ru/20231218/most-1916462023.html
московская область (подмосковье)
москва
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сергей собянин, московская область (подмосковье), москва
Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Москва
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу

Собянин: в Москве открыли движение в сторону области по Дмитровскому путепроводу

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода завершили в Москве, открыто движение в сторону области, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Хороший подарок к Новому году для москвичей. Мы закончили очень сложный объект - Дмитровский путепровод, который пересекается с МЦД-3. Старый путепровод был аварийным, его пришлось снести и построить временный. А сейчас построили основной. Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области, до Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода в первом квартале следующего года запустим четвертую полосу", - сказал Собянин.
По его словам, движение на Дмитровке будет полностью восстановлено, были проделаны "огромные работы". Это последний этап реконструкции магистрали.
Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Дмитровский путепровод через пути МЦД-3 был построен в 1965 году, его реконструкцию начали в 2020 году. В ходе работ были полностью заменены опоры и пролетные строения Дмитровского путепровода длиной 312 м с четырьмя полосами движения в каждом направлении. Реконструирован примыкающий участок Дмитровского шоссе - 382 м, по 4 полосы движения в каждом направлении. Построены однополосные съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе (159 м) и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду (25 м).
В Подмосковье завершили капитальный ремонт 7 мостовых сооружений - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье
Вчера, 13:00
 
Сергей СобянинМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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