https://ria.ru/20231218/dvizhenie-1916506295.html
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу - РИА Новости, 18.12.2023
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу
Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода завершили в Москве, открыто движение в сторону области, сообщил журналистам мэр столицы Сергей... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:36
2023-12-18T14:36
2023-12-18T14:36
сергей собянин
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода завершили в Москве, открыто движение в сторону области, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. "Хороший подарок к Новому году для москвичей. Мы закончили очень сложный объект - Дмитровский путепровод, который пересекается с МЦД-3. Старый путепровод был аварийным, его пришлось снести и построить временный. А сейчас построили основной. Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области, до Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода в первом квартале следующего года запустим четвертую полосу", - сказал Собянин. По его словам, движение на Дмитровке будет полностью восстановлено, были проделаны "огромные работы". Это последний этап реконструкции магистрали. Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Дмитровский путепровод через пути МЦД-3 был построен в 1965 году, его реконструкцию начали в 2020 году. В ходе работ были полностью заменены опоры и пролетные строения Дмитровского путепровода длиной 312 м с четырьмя полосами движения в каждом направлении. Реконструирован примыкающий участок Дмитровского шоссе - 382 м, по 4 полосы движения в каждом направлении. Построены однополосные съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе (159 м) и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду (25 м).
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московская область (подмосковье)
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сергей собянин, московская область (подмосковье), москва
Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Москва
Собянин сообщил об открытии движения по Дмитровскому путепроводу
Собянин: в Москве открыли движение в сторону области по Дмитровскому путепроводу
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Основные работы по реконструкции Дмитровского путепровода завершили в Москве, открыто движение в сторону области, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Хороший подарок к Новому году для москвичей. Мы закончили очень сложный объект - Дмитровский путепровод, который пересекается с МЦД-3. Старый путепровод был аварийным, его пришлось снести и построить временный. А сейчас построили основной. Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области, до Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода в первом квартале следующего года запустим четвертую полосу", - сказал Собянин.
По его словам, движение на Дмитровке будет полностью восстановлено, были проделаны "огромные работы". Это последний этап реконструкции магистрали.
Как напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Дмитровский путепровод через пути МЦД-3 был построен в 1965 году, его реконструкцию начали в 2020 году. В ходе работ были полностью заменены опоры и пролетные строения Дмитровского путепровода длиной 312 м с четырьмя полосами движения в каждом направлении. Реконструирован примыкающий участок Дмитровского шоссе - 382 м, по 4 полосы движения в каждом направлении. Построены однополосные съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе (159 м) и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду (25 м).
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