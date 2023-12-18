https://ria.ru/20231218/dtp-1916573877.html

В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек

В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 18.12.2023

В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП на западе Москвы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:47

2023-12-18T18:47

2023-12-18T18:51

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на западе Москвы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. Ранее ГАИ сообщала, что в воскресенье на Веерной улице в районе дома 20 водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и наехал на светофор. Сообщалось о четырех пострадавших. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", ДТП произошло с участием автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "СтарТранс" около 10.20. "По уточненным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять пассажиров", - говорится в сообщении. В отношении водителя автобуса вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), а также составлены административные материалы по статьям 12.12.1 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

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