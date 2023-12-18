Рейтинг@Mail.ru
В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 18.12.2023 (обновлено: 18:51 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/dtp-1916573877.html
В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек
В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 18.12.2023
В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП на западе Москвы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:47
2023-12-18T18:51
происшествия
москва
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на западе Москвы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. Ранее ГАИ сообщала, что в воскресенье на Веерной улице в районе дома 20 водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и наехал на светофор. Сообщалось о четырех пострадавших. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", ДТП произошло с участием автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "СтарТранс" около 10.20. "По уточненным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять пассажиров", - говорится в сообщении. В отношении водителя автобуса вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), а также составлены административные материалы по статьям 12.12.1 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Москве в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек

На западе Москвы в ДТП с рейсовым автобусом пострадали пять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП на западе Москвы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы.
Ранее ГАИ сообщала, что в воскресенье на Веерной улице в районе дома 20 водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и наехал на светофор. Сообщалось о четырех пострадавших. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", ДТП произошло с участием автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "СтарТранс" около 10.20.
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
5 декабря, 22:18
"По уточненным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали пять пассажиров", - говорится в сообщении.
В отношении водителя автобуса вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), а также составлены административные материалы по статьям 12.12.1 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
ДТП на 1295 км федеральной автодороги Р-255 Сибирь
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
15 июля, 11:25
 
ПроисшествияМоскваРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала