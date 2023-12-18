https://ria.ru/20231218/dengi-1916380792.html

Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России

Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 18.12.2023

Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России

Украина не сможет ничего купить на деньги США, потому что Запад не способен догнать Россию в производстве вооружений, заявил бывший морской пехотинец... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T02:35

2023-12-18T02:35

2023-12-18T02:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина не сможет ничего купить на деньги США, потому что Запад не способен догнать Россию в производстве вооружений, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала."Не имеет значения, будет ли финансирование (для Украины. — Прим. ред.), удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже", — отметил бывший военный.По мнению Берлетика, споры на Западе по поводу финансирования Киева сами по себе не имеют никакого смысла. Проблема для Украины заключается не в прекращении денежной помощи, а в истощении материальных военных ресурсов Запада."Они (Запад. — Прим. ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти ее (в производстве вооружений. — Прим. ред.)", — признал эксперт.Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды — всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916363727.html

https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html

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в мире, украина, сша, россия