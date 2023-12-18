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Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/dengi-1916380792.html
Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России
Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 18.12.2023
Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России
Украина не сможет ничего купить на деньги США, потому что Запад не способен догнать Россию в производстве вооружений, заявил бывший морской пехотинец... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T02:35
2023-12-18T02:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина не сможет ничего купить на деньги США, потому что Запад не способен догнать Россию в производстве вооружений, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала."Не имеет значения, будет ли финансирование (для Украины. — Прим. ред.), удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже", — отметил бывший военный.По мнению Берлетика, споры на Западе по поводу финансирования Киева сами по себе не имеют никакого смысла. Проблема для Украины заключается не в прекращении денежной помощи, а в истощении материальных военных ресурсов Запада."Они (Запад. — Прим. ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти ее (в производстве вооружений. — Прим. ред.)", — признал эксперт.Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды — всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916363727.html
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в мире, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия
Мы не ровня. В США сделали неожиданное заявление о России

Экс-морпех Берлетик: Украине будет нечего покупать на американские деньги

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов в США
Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина не сможет ничего купить на деньги США, потому что Запад не способен догнать Россию в производстве вооружений, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.
"Не имеет значения, будет ли финансирование (для Украины. — Прим. ред.), удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже", — отметил бывший военный.
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17 декабря, 21:37
По мнению Берлетика, споры на Западе по поводу финансирования Киева сами по себе не имеют никакого смысла. Проблема для Украины заключается не в прекращении денежной помощи, а в истощении материальных военных ресурсов Запада.
«
"Они (Запад. — Прим. ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти ее (в производстве вооружений. — Прим. ред.)", — признал эксперт.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды — всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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