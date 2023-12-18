https://ria.ru/20231218/demografiya-1916560186.html
Путин спрогнозировал демографическую волну в России
Путин спрогнозировал демографическую волну в России - РИА Новости, 18.12.2023
Путин спрогнозировал демографическую волну в России
Демографическая волна в РФ через три года пойдёт вверх, это значит, что и молодых специалистов станет на 2 миллиона больше - почти 10 миллионов, заявил... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:40
2023-12-18T17:40
2023-12-18T18:08
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Демографическая волна в РФ через три года пойдёт вверх, это значит, что и молодых специалистов станет на 2 миллиона больше - почти 10 миллионов, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас у нас демография идет волнами... Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас. Сейчас семь миллионов с чем-то, а будет почти десять", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".Президент отметил, что это ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию "вовремя, плавно, естественно и чтобы у них для этого все было".
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин спрогнозировал демографическую волну в России
Путин: в РФ демографическая волна пойдет вверх через три года
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Демографическая волна в РФ через три года пойдёт вверх, это значит, что и молодых специалистов станет на 2 миллиона больше - почти 10 миллионов, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас у нас демография идет волнами... Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас. Сейчас семь миллионов с чем-то, а будет почти десять", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Президент отметил, что это ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию "вовремя, плавно, естественно и чтобы у них для этого все было".
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