https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916539515.html
Россия и КНР ждут реализации соглашения о лунной станции, заявил Чернышенко
Россия и КНР ждут реализации соглашения о лунной станции, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.12.2023
Россия и КНР ждут реализации соглашения о лунной станции, заявил Чернышенко
Россия и Китай настроены на скорейшее вступление в силу соглашения о создании совместной научной лунной станции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:32
2023-12-18T16:32
2023-12-18T16:32
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Россия и Китай настроены на скорейшее вступление в силу соглашения о создании совместной научной лунной станции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Настроены на скорейшее вступление в силу Межправительственного соглашения о создании и использовании Международной научной лунной станции", - сказал Чернышенко журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. Создание совместной Международной научной лунной станции РФ и Китай планируют развернуть в два этапа с 2025 года. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html
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россия, китай, пекин, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Китай, Пекин, Дмитрий Чернышенко, В мире
Россия и КНР ждут реализации соглашения о лунной станции, заявил Чернышенко
Чернышенко: РФ и КНР настроены на скорую реализацию соглашения о лунной станции