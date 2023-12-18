https://ria.ru/20231218/chernyshenko-1916531969.html
Китай демонстрирует полную открытость в работе с Россией, заявил Чернышенко
Китай демонстрирует полную открытость в работе с Россией, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.12.2023
Китай демонстрирует полную открытость в работе с Россией, заявил Чернышенко
Китай демонстрирует абсолютную открытость в работе с российской стороной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:09
2023-12-18T16:09
2023-12-18T16:10
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Китай демонстрирует абсолютную открытость в работе с российской стороной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. “Идет расширение сотрудничества по всем вопросам, Китай демонстрирует абсолютную открытость и эффективность в нашей работе”, - сказал Чернышенко журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. Он также отметил, что, несмотря на сложность всего бюрократического механизма, он “работает как часы для того, чтобы встреча председателей правительства прошла наиболее эффективно”. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.
https://ria.ru/20231121/kitay-1910709637.html
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си цзиньпин, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, пекин, россия, китай, в мире
Си Цзиньпин, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Пекин, Россия, Китай, В мире
Китай демонстрирует полную открытость в работе с Россией, заявил Чернышенко
Чернышенко: КНР демонстрирует абсолютную открытость в работе с Россией