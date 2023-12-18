https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916479116.html

Парламентарии России и Белоруссии приняли бюджет Союзного государства

Парламентарии России и Белоруссии приняли бюджет Союзного государства - РИА Новости, 18.12.2023

Парламентарии России и Белоруссии приняли бюджет Союзного государства

Парламентское собрание (ПС) России и Белоруссии приняло бюджет Союзного государства на следующий год, он повышается на 38 процентов, сообщил председатель... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:32

2023-12-18T13:32

2023-12-18T13:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

москва

вячеслав володин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Парламентское собрание (ПС) России и Белоруссии приняло бюджет Союзного государства на следующий год, он повышается на 38 процентов, сообщил председатель собрания и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год, передает корреспондент РИА Новости. "Бюджет Союзного государства повышается на 38 процентов. Идёт активизация работы, которая наполняется конкретным содержанием", - сообщил Володин. Депутаты в двух чтениях рассмотрели вопрос о проекте декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2024 год". Проект декрета Высшего государственного совета "О бюджете Союзного государства на 2024 год", одобренный советом министров Союзного государства, поступил в Парламентское собрание 22 ноября, сообщили в пресс-службе ПС России и Белоруссии. "В комиссиях Парламентского собрания были обсуждены разделы документа в соответствии с предметами их ведения. Проект бюджета Союзного государства на 2024 год по доходам определен в сумме 6 970,1 млн рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В следующем году они составят 6 161,95 млн российских рублей, в том числе 4 005,27 млн российских рублей – отчисления Российской Федерации и 2 156,68 млн российских рублей - отчисления Республики Беларусь", - отметили там. Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 808,15 млн российских рублей, отметили в пресс-службе. Расходы бюджета Союзного государства на 2024 год запланированы в объеме 5 722,2 млн российских рублей, средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий Союзного государства. В перечень программ Союзного государства для финансирования из союзного бюджета в 2024 году вошли: совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск, развитие пограничной безопасности союзного государства, разработка интеллектуальных и высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения. Кроме того, в перечень вошла разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного пространства, сообщили в пресс-службе ПС России и Белоруссии. В соответствии с положениями Договора о создании Союзного государства принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен в Высший государственный совет Союзного государства на утверждение. Кроме того, Парламентское собрание приняло изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2023 год. Заседание сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России проходит 18 декабря в Москве.

https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915530686.html

https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

https://ria.ru/20231208/zadachi-1914563810.html

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