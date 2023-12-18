https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916476721.html

Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год

Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год - РИА Новости, 18.12.2023

Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год

Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в двух чтениях рассмотрели проект бюджета на следующий год, документ принят, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:28

2023-12-18T13:28

2023-12-18T13:28

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в двух чтениях рассмотрели проект бюджета на следующий год, документ принят, сообщает пресс-служба собрания. В понедельник в Москве проходит 65-я сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Проект бюджета Союзного государства на 2024 год, одобренный Советом министров Союзного государства, поступил в Парламентское собрание 22 ноября. Доход Союзного государства на 2024 год определен в сумме 6 970,1 миллиона рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов России и Белоруссии. В следующем году они составят 6 161,95 миллиона российских рублей, в том числе 4 005,27 миллиона российских рублей – отчисления РФ и 2 156,68 миллиона российских рублей – отчисления Белоруссии. Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет - 808,15 миллиона российских рублей. Расходы бюджета Союзного государства на 2024 год запланированы в объеме 5 722,2 миллиона российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий Союзного государства. В следующем году финансирование будет направлено на программы: "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации"; "Развитие пограничной безопасности Союзного государства"; "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве ("Компонент-Ф"). Также финансирование направят на программы – "Разработка интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения ("Интелавто")" и "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного пространства ("Комплекс-СГ")". Среди 37 мероприятий Союзного государства в перечень вошли четыре новых: Российско-белорусский форум "Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки"; торжественное мероприятие "Одна на всех Великая Победа" (к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков); мероприятия, посвященные 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, и матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1 247,9 миллиона российских рублей, за счет которого могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом Министров. Принятый Парламентским Собранием бюджет будет внесен в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.

https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html

https://ria.ru/20231110/nalogovyy_organ-1908671272.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия