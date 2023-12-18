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Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год - РИА Новости, 18.12.2023
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:28 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916476721.html
Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год
Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год - РИА Новости, 18.12.2023
Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год
Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в двух чтениях рассмотрели проект бюджета на следующий год, документ принят, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:28
2023-12-18T13:28
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в двух чтениях рассмотрели проект бюджета на следующий год, документ принят, сообщает пресс-служба собрания. В понедельник в Москве проходит 65-я сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Проект бюджета Союзного государства на 2024 год, одобренный Советом министров Союзного государства, поступил в Парламентское собрание 22 ноября. Доход Союзного государства на 2024 год определен в сумме 6 970,1 миллиона рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов России и Белоруссии. В следующем году они составят 6 161,95 миллиона российских рублей, в том числе 4 005,27 миллиона российских рублей – отчисления РФ и 2 156,68 миллиона российских рублей – отчисления Белоруссии. Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет - 808,15 миллиона российских рублей. Расходы бюджета Союзного государства на 2024 год запланированы в объеме 5 722,2 миллиона российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий Союзного государства. В следующем году финансирование будет направлено на программы: "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации"; "Развитие пограничной безопасности Союзного государства"; "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве ("Компонент-Ф"). Также финансирование направят на программы – "Разработка интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения ("Интелавто")" и "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного пространства ("Комплекс-СГ")". Среди 37 мероприятий Союзного государства в перечень вошли четыре новых: Российско-белорусский форум "Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки"; торжественное мероприятие "Одна на всех Великая Победа" (к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков); мероприятия, посвященные 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, и матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1 247,9 миллиона российских рублей, за счет которого могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом Министров. Принятый Парламентским Собранием бюджет будет внесен в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.
https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html
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белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия

Парламентское Собрание приняло бюджет Союзного государства на 2024 год

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в двух чтениях рассмотрели проект бюджета на следующий год, документ принят, сообщает пресс-служба собрания.
В понедельник в Москве проходит 65-я сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.
Проект бюджета Союзного государства на 2024 год, одобренный Советом министров Союзного государства, поступил в Парламентское собрание 22 ноября.
Доход Союзного государства на 2024 год определен в сумме 6 970,1 миллиона рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов России и Белоруссии. В следующем году они составят 6 161,95 миллиона российских рублей, в том числе 4 005,27 миллиона российских рублей – отчисления РФ и 2 156,68 миллиона российских рублей – отчисления Белоруссии. Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет - 808,15 миллиона российских рублей.
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Расходы бюджета Союзного государства на 2024 год запланированы в объеме 5 722,2 миллиона российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий Союзного государства.
В следующем году финансирование будет направлено на программы: "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации"; "Развитие пограничной безопасности Союзного государства"; "Разработка перспективных базовых технологических процессов получения функциональных материалов, структур, компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном государстве ("Компонент-Ф").
Также финансирование направят на программы – "Разработка интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения ("Интелавто")" и "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного пространства ("Комплекс-СГ")".
Среди 37 мероприятий Союзного государства в перечень вошли четыре новых: Российско-белорусский форум "Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки"; торжественное мероприятие "Одна на всех Великая Победа" (к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков); мероприятия, посвященные 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства, и матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства.
Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1 247,9 миллиона российских рублей, за счет которого могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом Министров.
Принятый Парламентским Собранием бюджет будет внесен в Высший Государственный Совет Союзного государства на утверждение.
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