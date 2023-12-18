https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916421810.html
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году
Депутаты Липецкой области приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, расходы региональной казны в 2024 году составят 119... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:46
2023-12-18T10:46
2023-12-18T10:46
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Липецкой области приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, расходы региональной казны в 2024 году составят 119 миллиардов рублей, доходы – 103,6 миллиарда рублей, дефицит может составить 15,8 миллиарда рублей, более 60% уйдет на соцсферу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов. Он добавил, что значительные средства предусматриваются на капитальный ремонт школ, за три года в регионе капитально отремонтируют 50 учебных заведений, на эти цели направят более шести миллиардов рублей. Также построят три школы, детский сад. С нового года повышается заработная плата у педагогов, врачей, работников культуры. Она будет проиндексирована на 8%. Всего в следующем году на повышение заработной платы предусмотрено 2,6 миллиарда рублей. Губернатор отметил, что на меры соцподдержки предусмотрено более 10 миллиардов рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,8 миллиарда рублей только на соцконтракты. В 2024 году жители Липецкой области смогут оформить почти пять тысяч соцконтрактов. Его можно получить на открытие своего дела, трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйств, преодоление трудной жизненной ситуации. Также значительные средства выделяются на здравоохранение. Предусмотрены строительство хирургического корпуса детской областной больницы, реконструкция целого ряда медучреждений. Кроме того, в 2024 году более 300 детей-сирот получат новые квартиры. Из областного бюджета на эти цели выделено один миллиард 100 миллионов рублей.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Депутаты Липецкой области приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, расходы региональной казны в 2024 году составят 119 миллиардов рублей, доходы – 103,6 миллиарда рублей, дефицит может составить 15,8 миллиарда рублей, более 60% уйдет на соцсферу, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
"Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.
Он добавил, что значительные средства предусматриваются на капитальный ремонт школ, за три года в регионе капитально отремонтируют 50 учебных заведений, на эти цели направят более шести миллиардов рублей. Также построят три школы, детский сад. С нового года повышается заработная плата у педагогов, врачей, работников культуры. Она будет проиндексирована на 8%. Всего в следующем году на повышение заработной платы предусмотрено 2,6 миллиарда рублей.
Губернатор отметил, что на меры соцподдержки предусмотрено более 10 миллиардов рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,8 миллиарда рублей только на соцконтракты. В 2024 году жители Липецкой области смогут оформить почти пять тысяч соцконтрактов. Его можно получить на открытие своего дела, трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйств, преодоление трудной жизненной ситуации.
Также значительные средства выделяются на здравоохранение. Предусмотрены строительство хирургического корпуса детской областной больницы, реконструкция целого ряда медучреждений. Кроме того, в 2024 году более 300 детей-сирот получат новые квартиры. Из областного бюджета на эти цели выделено один миллиард 100 миллионов рублей.
В Липецкой области направят свыше 500 миллионов рублей на капремонт