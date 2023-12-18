Рейтинг@Mail.ru
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
10:46 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/byudzhet-1916421810.html
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году
Депутаты Липецкой области приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, расходы региональной казны в 2024 году составят 119... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:46
2023-12-18T10:46
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916417376_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_13cfc764db5e643cea3ef1ef4d286579.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Липецкой области приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, расходы региональной казны в 2024 году составят 119 миллиардов рублей, доходы – 103,6 миллиарда рублей, дефицит может составить 15,8 миллиарда рублей, более 60% уйдет на соцсферу, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов. Он добавил, что значительные средства предусматриваются на капитальный ремонт школ, за три года в регионе капитально отремонтируют 50 учебных заведений, на эти цели направят более шести миллиардов рублей. Также построят три школы, детский сад. С нового года повышается заработная плата у педагогов, врачей, работников культуры. Она будет проиндексирована на 8%. Всего в следующем году на повышение заработной платы предусмотрено 2,6 миллиарда рублей. Губернатор отметил, что на меры соцподдержки предусмотрено более 10 миллиардов рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,8 миллиарда рублей только на соцконтракты. В 2024 году жители Липецкой области смогут оформить почти пять тысяч соцконтрактов. Его можно получить на открытие своего дела, трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйств, преодоление трудной жизненной ситуации. Также значительные средства выделяются на здравоохранение. Предусмотрены строительство хирургического корпуса детской областной больницы, реконструкция целого ряда медучреждений. Кроме того, в 2024 году более 300 детей-сирот получат новые квартиры. Из областного бюджета на эти цели выделено один миллиард 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231215/lipetsk-1916018623.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916417376_108:0:1531:1067_1920x0_80_0_0_d2bb7bb8e75808fc043198a1e646d8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Более 60% бюджета Липецкой области уйдет на соцсферу в 2024 году

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЗаседание правительства Липецкой области
Заседание правительства Липецкой области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Заседание правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Липецкой области приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, расходы региональной казны в 2024 году составят 119 миллиардов рублей, доходы – 103,6 миллиарда рублей, дефицит может составить 15,8 миллиарда рублей, более 60% уйдет на соцсферу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - сказал Артамонов.
Он добавил, что значительные средства предусматриваются на капитальный ремонт школ, за три года в регионе капитально отремонтируют 50 учебных заведений, на эти цели направят более шести миллиардов рублей. Также построят три школы, детский сад. С нового года повышается заработная плата у педагогов, врачей, работников культуры. Она будет проиндексирована на 8%. Всего в следующем году на повышение заработной платы предусмотрено 2,6 миллиарда рублей.
Губернатор отметил, что на меры соцподдержки предусмотрено более 10 миллиардов рублей. Из федерального бюджета будет выделено 2,8 миллиарда рублей только на соцконтракты. В 2024 году жители Липецкой области смогут оформить почти пять тысяч соцконтрактов. Его можно получить на открытие своего дела, трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйств, преодоление трудной жизненной ситуации.
Также значительные средства выделяются на здравоохранение. Предусмотрены строительство хирургического корпуса детской областной больницы, реконструкция целого ряда медучреждений. Кроме того, в 2024 году более 300 детей-сирот получат новые квартиры. Из областного бюджета на эти цели выделено один миллиард 100 миллионов рублей.
Липецк - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Липецкой области направят свыше 500 миллионов рублей на капремонт
15 декабря, 13:56
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала