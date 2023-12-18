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Лавров заявил, что на саммите G20 напоминал Гутеррешу о Буче - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/bucha-1916538695.html
Лавров заявил, что на саммите G20 напоминал Гутеррешу о Буче
Лавров заявил, что на саммите G20 напоминал Гутеррешу о Буче - РИА Новости, 18.12.2023
Лавров заявил, что на саммите G20 напоминал Гутеррешу о Буче
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшем в сентябре саммите G20 напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу опубликовать имена людей, чьи трупы были... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:29
2023-12-18T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
россия
украина
киевская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшем в сентябре саммите G20 напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче. В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события. "Я виделся с ним (Гутеррешем - ред.) впоследствии на саммите G20 в Индии осенью этого года. У нас была с ним беседа. Я напомнил ему о той моей просьбе. Он сказал: "Ну это же не моя компетенция", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. По словам российского министра, на это он ответил Гутеррешу, что эпизод в Буче стал одним из центральных в развязанной против России "войне и в череде беспрецедентных санкций, которые когда-либо кто-либо против кого-либо вводил". Он добавил, что подозрений по этому эпизоду масса, раз ООН отказывается публиковать имена людей, которые были показаны в Буче."Он (Гутерреш - ред.) говорит: я хочу помочь, я подумаю", - добавил Лавров. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда".
https://ria.ru/20231218/bucha-1916416346.html
https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844030339.html
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в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, россия, украина, киевская область, буча, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, Россия, Украина, Киевская область, Буча, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что на саммите G20 напоминал Гутеррешу о Буче

Лавров на саммите G20 в сентябре напоминал Гутеррешу о списке погибших в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшем в сентябре саммите G20 напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче.
В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
ОБСЕ не объяснила, почему список погибших в Буче не передали России
Вчера, 10:37
"Я виделся с ним (Гутеррешем - ред.) впоследствии на саммите G20 в Индии осенью этого года. У нас была с ним беседа. Я напомнил ему о той моей просьбе. Он сказал: "Ну это же не моя компетенция", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
По словам российского министра, на это он ответил Гутеррешу, что эпизод в Буче стал одним из центральных в развязанной против России "войне и в череде беспрецедентных санкций, которые когда-либо кто-либо против кого-либо вводил". Он добавил, что подозрений по этому эпизоду масса, раз ООН отказывается публиковать имена людей, которые были показаны в Буче."Он (Гутерреш - ред.) говорит: я хочу помочь, я подумаю", - добавил Лавров.
Юрта несокрушимости в Буче - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче
11 января, 08:13
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда".
Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
New York Times получила премию Пулитцера за "расследование" фейка в Буче
9 мая, 00:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНРоссияУкраинаКиевская областьБучаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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