Лавров заявил, что на саммите G20 напоминал Гутеррешу о Буче
Лавров на саммите G20 в сентябре напоминал Гутеррешу о списке погибших в Буче
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшем в сентябре саммите G20 напомнил генсеку ООН Антониу Гутеррешу опубликовать имена людей, чьи трупы были показаны в Буче.
В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей Бучи до сих пор не опубликован, и призвал журналистов расследовать те события.
"Я виделся с ним (Гутеррешем - ред.) впоследствии на саммите G20 в Индии осенью этого года. У нас была с ним беседа. Я напомнил ему о той моей просьбе. Он сказал: "Ну это же не моя компетенция", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
По словам российского министра, на это он ответил Гутеррешу, что эпизод в Буче стал одним из центральных в развязанной против России "войне и в череде беспрецедентных санкций, которые когда-либо кто-либо против кого-либо вводил". Он добавил, что подозрений по этому эпизоду масса, раз ООН отказывается публиковать имена людей, которые были показаны в Буче."Он (Гутерреш - ред.) говорит: я хочу помочь, я подумаю", - добавил Лавров.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда".