https://ria.ru/20231218/bolgariya-1916460082.html

Парламент Болгарии одобрил ограничения для НПЗ "Лукойла" в Бургасе

Парламент Болгарии одобрил ограничения для НПЗ "Лукойла" в Бургасе - РИА Новости, 18.12.2023

Парламент Болгарии одобрил ограничения для НПЗ "Лукойла" в Бургасе

Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за досрочное ограничение операций с российской нефтью для НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, сообщает... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:55

2023-12-18T12:55

2023-12-18T12:55

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за досрочное ограничение операций с российской нефтью для НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Внеочередное заседание парламента состоялось несмотря на попытки сорвать его со стороны партий "Возрождение" и "Есть такой народ" (ЕТН). Оппозиционные депутаты встали вокруг парламентской трибуны и заблокировали ее. Поскольку их коллеги продолжили выступать с места с помощью портативного микрофона, представители "Возрождения" демонтировали часть колонок, чтобы выступления не были слышны. После этого в зале начались "физические столкновения" между депутатами, отмечает БНТ. Несмотря на стычки, работа на пленарном заседании не прекращалась благодаря выступлениям с мест. Парламент 144 голосами "за" ввел запрет на экспорт продуктов из российской нефти для НПЗ "Лукойл Нефтохим" с 1 января, а с 1 марта ему будет запрещено перерабатывать российскую нефть. В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года. Ранее компания "Лукойл" заявила, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализировав в том числе возможность продажи бизнеса в стране.

https://ria.ru/20231216/bolgariya-1916206224.html

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916090814.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, болгария, бургас, лукойл, евросоюз, россия