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Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве - РИА Новости, 18.12.2023
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12:23 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/blagoustroystvo-1916450740.html
Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве
Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве - РИА Новости, 18.12.2023
Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года, сообщил... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:23
2023-12-18T12:23
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года на северо-востоке столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро. В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. "В рамках проекта расширили тротуары и заменили их покрытия общей площадью почти 16,6 тысячи квадратных метров, обновили более 40,4 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, организовали дополнительно свыше 70 парковочных мест. В районе станции установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы орудовали 30 опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он отметил, что для пассажиров наземного общественного транспорта поставили два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ полностью обновили сквер на Зональной улице, там обустроили зоны с лавочками под навесами и качелями-скамьями, обновили две детские площадки и одну спортивную, уложили на дорожках экологичное покрытие, разбили цветники. В рамках благоустройства территорий возле станции метро "Лианозово" обустроили свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.
https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, большая кольцевая линия
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Большая кольцевая линия

Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПассажиры на открытии станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена
Пассажиры на открытии станции Лианозово Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года на северо-востоке столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро. В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров.
"В рамках проекта расширили тротуары и заменили их покрытия общей площадью почти 16,6 тысячи квадратных метров, обновили более 40,4 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, организовали дополнительно свыше 70 парковочных мест. В районе станции установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы орудовали 30 опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков.
Он отметил, что для пассажиров наземного общественного транспорта поставили два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ полностью обновили сквер на Зональной улице, там обустроили зоны с лавочками под навесами и качелями-скамьями, обновили две детские площадки и одну спортивную, уложили на дорожках экологичное покрытие, разбили цветники. В рамках благоустройства территорий возле станции метро "Лианозово" обустроили свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.
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