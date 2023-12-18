https://ria.ru/20231218/blagoustroystvo-1916450740.html

Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве

Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве - РИА Новости, 18.12.2023

Завершено благоустройство возле станции метро "Лианозово" в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года, сообщил... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:23

2023-12-18T12:23

2023-12-18T12:23

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

большая кольцевая линия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894803715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_878a6a4724bb9825a2027e6cc711c8c5.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле новой станции метро "Лианозово", которая открылась осенью этого года на северо-востоке столицы. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро. В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. "В рамках проекта расширили тротуары и заменили их покрытия общей площадью почти 16,6 тысячи квадратных метров, обновили более 40,4 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части, организовали дополнительно свыше 70 парковочных мест. В районе станции установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы орудовали 30 опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он отметил, что для пассажиров наземного общественного транспорта поставили два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ полностью обновили сквер на Зональной улице, там обустроили зоны с лавочками под навесами и качелями-скамьями, обновили две детские площадки и одну спортивную, уложили на дорожках экологичное покрытие, разбили цветники. В рамках благоустройства территорий возле станции метро "Лианозово" обустроили свыше 22,4 тысячи квадратных метров газона.

https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html

https://ria.ru/20231213/pykhtino-1915451931.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, большая кольцевая линия