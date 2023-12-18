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В Чувашии грабитель пытался вскрыть банкомат овощечисткой - РИА Новости, 18.12.2023
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13:22 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/bankomat-1916474670.html
В Чувашии грабитель пытался вскрыть банкомат овощечисткой
В Чувашии грабитель пытался вскрыть банкомат овощечисткой - РИА Новости, 18.12.2023
В Чувашии грабитель пытался вскрыть банкомат овощечисткой
Житель Чувашии, пытавшийся вскрыть банкомат отверткой, плоскогубцами и овощечисткой, пока за ним через онлайн-видеокамеры наблюдал сотрудник безопасности банка, РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:22
2023-12-18T13:22
происшествия
канаш
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Житель Чувашии, пытавшийся вскрыть банкомат отверткой, плоскогубцами и овощечисткой, пока за ним через онлайн-видеокамеры наблюдал сотрудник безопасности банка, предстанет перед судом, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале. "Рано утром 8 сентября 46-летний мужчина попытался вскрыть банкомат самообслуживания, расположенный в одном из офисов кредитного учреждения в городе Канаш. Сотрудник безопасности, увидев происходящее по камерам, с помощью громкоговорителя сообщил злоумышленнику о том, что его действия обнаружены, после чего обвиняемый скрылся с места преступления. В момент попытки совершения преступления в банкомате находилось более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Несмотря на попытки конспирации, личность обвиняемого была установлена сотрудниками полиции, мужчине было предъявлено обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). "В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в суд", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230516/grabitel-1872228565.html
канаш
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, канаш, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Канаш, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии грабитель пытался вскрыть банкомат овощечисткой

В Чувашии будут судить грабителя, пытавшегося вскрыть банкомат овощечисткой

© Прокуратура ЧувашииПопытка вскрытия банкомата самообслуживания в одном из офисов Сбера в городе Канаш. Кадр видео
Попытка вскрытия банкомата самообслуживания в одном из офисов Сбера в городе Канаш. Кадр видео
© Прокуратура Чувашии
Попытка вскрытия банкомата самообслуживания в одном из офисов Сбера в городе Канаш. Кадр видео
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Житель Чувашии, пытавшийся вскрыть банкомат отверткой, плоскогубцами и овощечисткой, пока за ним через онлайн-видеокамеры наблюдал сотрудник безопасности банка, предстанет перед судом, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.
"Рано утром 8 сентября 46-летний мужчина попытался вскрыть банкомат самообслуживания, расположенный в одном из офисов кредитного учреждения в городе Канаш. Сотрудник безопасности, увидев происходящее по камерам, с помощью громкоговорителя сообщил злоумышленнику о том, что его действия обнаружены, после чего обвиняемый скрылся с места преступления. В момент попытки совершения преступления в банкомате находилось более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Несмотря на попытки конспирации, личность обвиняемого была установлена сотрудниками полиции, мужчине было предъявлено обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ).
"В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в суд", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияКанашЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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