https://ria.ru/20231218/avtomobil-1916606033.html
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки - РИА Новости, 18.12.2023
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки
Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T22:43
2023-12-18T22:43
2023-12-18T22:43
россия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822237_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_6017710f03ec370f4f1f57d7a2d3daa7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе."Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года", - указывается в документе.В понедельник ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.Также ЕС смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67f8abe503c35e7b710f7aaa9297ca40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки
Водители, въехавшие в ЕС из РФ до 19 декабря, могут поменять номерные знаки
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости.
Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном в официальном журнале
ЕС документе.
"Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года", - указывается в документе.
В понедельник ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.
Также ЕС смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее