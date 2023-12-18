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Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки - РИА Новости, 18.12.2023
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22:43 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/avtomobil-1916606033.html
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки - РИА Новости, 18.12.2023
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки
Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T22:43
2023-12-18T22:43
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе."Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года", - указывается в документе.В понедельник ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.Также ЕС смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".
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россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки

Водители, въехавшие в ЕС из РФ до 19 декабря, могут поменять номерные знаки

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года", - указывается в документе.
В понедельник ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.
Также ЕС смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, "которую носят путешественники или которая находится у них в багаже".
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