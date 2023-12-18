https://ria.ru/20231218/ataki-1916499601.html

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.12.2023

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили девять атак на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:18

2023-12-18T14:18

2023-12-18T14:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили девять атак на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка", — говорится в сводке.Кроме того, авиация и артиллерия ударили по украинским позициям в районах Клещеевки и Андреевки.Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США и два автомобиля.На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял до 90 военнослужащих, три пикапа, а также САУ "Гвоздика".На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили десять украинских атак в районах Синьковки, Лимана Первого и села Терны Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк "Leopard-2", три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также САУ "Гвоздика".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино. Общие потери противника здесь составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также САУ "Zuzana 2".

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вооруженные силы украины, россия