Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море
Йеменское движение "Ансар Алла" заявило об атаке на два судна в Красном море
© Фото : соцсетиНефтяной танкер Swan Atlantic после атаки в Красном море
© Фото : соцсети
Нефтяной танкер Swan Atlantic после атаки в Красном море
ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" заявило о новой атаке на два судна в Красном море, нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз - MSC Clara, говорится в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира".
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"Военно-морские силы Йемена провели качественную военную операцию в Красном море против двух кораблей, имеющих отношение к сионистскому образованию. Одно из них - нефтяной танкер Swan Atlantic, а другое - контейнеровоз MSC Clara. Они были поражены двумя боевыми беспилотниками после отказа экипажей послушаться предупреждения вооруженных сил Йемена", - сказал Сариа.
Он повторил предупреждение хуситов, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения и будут становиться законными мишенями до тех пор, пока в сектор Газа ни поступят продовольствие и медикаменты в достаточном количестве.
Ранее ряд крупных компаний по морским перевозкам, в том числе, датская Maersk и британская нефтяная компания BP, сообщили, что прекращают перевозки по Красному морю из-за небезопасности этого пути. Действия хуситов в Красном море вынудили США предпринять попытку создания коалиции для борьбы с ними на море, однако не так много стран хотят к ней присоединяться.