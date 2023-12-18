https://ria.ru/20231218/ataka-1916558475.html

Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море

Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море - РИА Новости, 18.12.2023

Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" заявило о новой атаке на два судна в Красном море, нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз - MSC Clara,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:34

2023-12-18T17:34

2023-12-18T17:34

в мире

красное море

йемен

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" заявило о новой атаке на два судна в Красном море, нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз - MSC Clara, говорится в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира". "Военно-морские силы Йемена провели качественную военную операцию в Красном море против двух кораблей, имеющих отношение к сионистскому образованию. Одно из них - нефтяной танкер Swan Atlantic, а другое - контейнеровоз MSC Clara. Они были поражены двумя боевыми беспилотниками после отказа экипажей послушаться предупреждения вооруженных сил Йемена", - сказал Сариа. Он повторил предупреждение хуситов, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения и будут становиться законными мишенями до тех пор, пока в сектор Газа ни поступят продовольствие и медикаменты в достаточном количестве. Ранее ряд крупных компаний по морским перевозкам, в том числе, датская Maersk и британская нефтяная компания BP, сообщили, что прекращают перевозки по Красному морю из-за небезопасности этого пути. Действия хуситов в Красном море вынудили США предпринять попытку создания коалиции для борьбы с ними на море, однако не так много стран хотят к ней присоединяться.

https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году