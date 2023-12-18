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Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море - РИА Новости, 18.12.2023
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17:34 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ataka-1916558475.html
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море - РИА Новости, 18.12.2023
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" заявило о новой атаке на два судна в Красном море, нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз - MSC Clara,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:34
2023-12-18T17:34
в мире
красное море
йемен
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" заявило о новой атаке на два судна в Красном море, нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз - MSC Clara, говорится в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира". "Военно-морские силы Йемена провели качественную военную операцию в Красном море против двух кораблей, имеющих отношение к сионистскому образованию. Одно из них - нефтяной танкер Swan Atlantic, а другое - контейнеровоз MSC Clara. Они были поражены двумя боевыми беспилотниками после отказа экипажей послушаться предупреждения вооруженных сил Йемена", - сказал Сариа. Он повторил предупреждение хуситов, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения и будут становиться законными мишенями до тех пор, пока в сектор Газа ни поступят продовольствие и медикаменты в достаточном количестве. Ранее ряд крупных компаний по морским перевозкам, в том числе, датская Maersk и британская нефтяная компания BP, сообщили, что прекращают перевозки по Красному морю из-за небезопасности этого пути. Действия хуситов в Красном море вынудили США предпринять попытку создания коалиции для борьбы с ними на море, однако не так много стран хотят к ней присоединяться.
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в мире, красное море, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на суда в Красном море

Йеменское движение "Ансар Алла" заявило об атаке на два судна в Красном море

© Фото : соцсетиНефтяной танкер Swan Atlantic после атаки в Красном море
Нефтяной танкер Swan Atlantic после атаки в Красном море - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : соцсети
Нефтяной танкер Swan Atlantic после атаки в Красном море
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" заявило о новой атаке на два судна в Красном море, нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз - MSC Clara, говорится в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира".
«
"Военно-морские силы Йемена провели качественную военную операцию в Красном море против двух кораблей, имеющих отношение к сионистскому образованию. Одно из них - нефтяной танкер Swan Atlantic, а другое - контейнеровоз MSC Clara. Они были поражены двумя боевыми беспилотниками после отказа экипажей послушаться предупреждения вооруженных сил Йемена", - сказал Сариа.
Он повторил предупреждение хуситов, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения и будут становиться законными мишенями до тех пор, пока в сектор Газа ни поступят продовольствие и медикаменты в достаточном количестве.
Ранее ряд крупных компаний по морским перевозкам, в том числе, датская Maersk и британская нефтяная компания BP, сообщили, что прекращают перевозки по Красному морю из-за небезопасности этого пути. Действия хуситов в Красном море вынудили США предпринять попытку создания коалиции для борьбы с ними на море, однако не так много стран хотят к ней присоединяться.
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Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу
Вчера, 08:00
 
В миреКрасное мореЙеменИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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