https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html
ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области
ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области - РИА Новости, 18.12.2023
ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области
ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" впервые опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные материалы к 80-летию завершения Харьковского... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:15
2023-12-18T00:15
2023-12-18T00:45
харьков
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вячеслав молотов
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общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" впервые опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные материалы к 80-летию завершения Харьковского процесса 1943 года по делу о зверствах гитлеровцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны.Красная армия 23 августа 1943 года освободила Харьков от немецко-фашистских оккупантов. В августе — сентябре 1943 года органы военной контрразведки "Смерш" Степного и Северо-Кавказского фронтов опросом свидетелей и допросом немецких военнопленных установили главных виновников и некоторых непосредственных участников истребления мирных советских граждан в Харькове и области. В допросах немецких военнопленных и свидетелей массового истребления советских граждан активное участие принимали сотрудники Следственного отдела Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш".В конце сентября 1943 года начальник "Смерша" комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов направил в Государственный комитет обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову докладную записку о многочисленных фактах истребления мирных советских граждан в Харькове путем удушения в специально оборудованных для этой цели автомашинах-"душегубках".Как отмечал Абакумов, "в отличие от процесса, проведенного в Краснодаре, где о "душегубках" показывали только советские граждане, в настоящее время выявлены и арестованы немцы".Поощрения за жестокость к русскимВ записке Абакумов приводил выдержки из показаний допрошенных гитлеровцев, участвовавших в этих зверских массовых убийствах.Бывший сотрудник тайной полевой полиции Рейнгард Рецлав рассказывал, что ему много раз приходилось принимать непосредственное участие в погрузке в "душегубки" советских граждан, содержавшихся в Харьковской тюрьме.Как отмечал Рецлав, ему поначалу показалось, что в кузове "душегубки" уместится не более 30 человек.Однако впоследствии… мы помещали в него до 60 человек, правда, для этого их приходилось ставить плотно друг к другу. <...> При погрузках машина подходила вплотную к дверям тюрьмы, после чего арестованных выводили из камер и приказывали им садиться в машину. Поскольку дверцы машины находились на высоте от земли приблизительно в один метр, происходила задержка, пока обессиленные люди смогли забраться вовнутрь. В таких случаях нам приходилось подталкивать их прикладами винтовок и ногами, а если это не помогало, их просто бросали в машину", — говорил он. Затем "душегубка" в сопровождении полицейских и чиновников отряда службы безопасности СД ехала за город, "где умерщвленных выбрасывали в имеющийся там овраг и засыпали землей"."По моим подсчетам, за период с марта по июнь 1942 года было умерщвлено таким способом не менее восьми тысяч человек", — отмечал Рецлав.Предатель, бывший шофер Харьковского отделения гестапо Михаил Буланов показал на допросе, что в числе массово убитых в "душегубках" оказались и дети."Мне приходилось производить чистку кузова, где я часто обнаруживал оставшиеся там мужские и женские туфли, детские ботиночки и шапочки", — говорил он.Как сообщал Абакумов, следствие установило, что арестованных советских граждан немцы подвергали избиениям и мучительным пыткам."Арестованных избивали настолько жестоко, что душераздирающие крики избиваемых наполняли весь дом по Сумской улице в Харькове и были слышны далеко за его пределами. <...> Нам настоятельно внушали, что каждый русский человек — это партизан, зверь и что другого обращения русский человек не заслужил. Сотрудников, проявлявших жестокость к русским, высоко ценили и поощряли по службе", — отмечал на допросе Рейнгард Рецлав.Его слова подтверждал старший ефрейтор Ганс Лойда. "Во дворе тюрьмы, где производилась погрузка арестованных в "газ-вагены", приходилось слышать душераздирающие крики. Женщин, бившихся в истерике, за волосы втаскивали в кузов, туда же бросали маленьких детей. Все эти издевательства над русскими людьми происходили на глазах наблюдающих за погрузкой немецких офицеров, которые на вопли женщин и плач детей, избиваемых солдатами, издевательски отвечали: "семь минут и всем капут", — вспоминал он.Рецлав также рассказывал, что гитлеровцы в декабре 1941 года в Дробицком Яре в нескольких километрах от Харькова расстреляли свыше 17 тысяч евреев, в том числе женщин, детей и стариков."Официально было объявлено, что они высланы в гетто, в Польшу. Но все они были зверски истреблены", — говорил он.В заключение своего сообщения Абакумов указал на целесообразность "организовать по делу гласный процесс, с освещением его в печати".Заслуженное возмездиеИз перечисленных в записке трех немецких военнопленных — Рецлава, Лойда, а также младшего ефрейтора Роберта Киршфельда, показавших на следствии о применении "душегубок", обвиняемым на процессе в Харькове оказалсся только Рецлав. Киршфельда осудили к смертной казни через повешение на Смоленском процессе, проходившем 15-20 декабря 1945 года.На следствии сотрудники "Смерша" выявили и арестовали еще двоих немецких военных, непосредственно участвовавших в массовых убийствах советских граждан в Харькове — капитана Вильгельма Лангхельда и унтерштрумфюрера СС Ганса Рица.Судебный процесс в Харькове проходил с 15 по 19 декабря 1943 года. Он стал первым на территории СССР открытым судебным процессом над иностранными военными преступниками. Подсудимыми в совершении военных преступлений стали Рецлав, Лангхельд, Риц, а также Буланов.Военный трибунал 4-го Украинского фронта приговорил всех обвиняемых по делу к смертной казни через повешение. Утром 19 декабря 1943 года на городской площади Харькова в присутствии свыше 40 тысяч человек приговор привели в исполнение.Трибунал вынес смертный приговор в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР №39 от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Эту дату отмечают сейчас как День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.Согласно указу, лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.К апрелю 1943 года Красная армия освободила значительную часть советских земель, захваченных гитлеровцами в начале войны. Перед освободителями предстала картина чудовищных зверств, совершенных оккупантами и их подручными. Десятки тысяч ни в чем не повинных женщин, стариков и детей, а также попавших в плен красноармейцев были зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены вместе с целыми деревнями.Как отмечалось в указе №39, по действовавшим нормам к виновным в кровавых расправах преступникам и их пособникам применяли меры воздействия, которые явно не соответствовали совершенным злодеяниям. Поэтому указ усиливал наказания, подчеркивая, что расправы над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами, а также измена Родине — "самые позорные и тяжкие преступления, самые гнусные злодеяния".Материалы о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, которые собирала советская военная контрразведка, легли в основу открытых процессов над карателями, прошедших не только в Краснодаре и Харькове, но и в других городах СССР. Они стали предтечей Нюрнбергского международного трибунала.Виновники в совершении массовых преступлений против мирных советских граждан разыскивались советскими органами безопасности и в послевоенный период. Международный розыск нацистских военных преступников возобновился в 1960-1970-х годах. Земельные суды Федеративной Республики Германии на основании материалов, переданных советской стороной, оказывали правовую помощь по уголовных делам в отношении нацистских военных преступников. Свидетелей зверств с советской стороны могли допрашивать в СССР в присутствии юристов из ФРГ.
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https://ria.ru/20230925/dokumenty-1898394041.html
https://ria.ru/20231130/granatomet-1912781509.html
https://ria.ru/20231106/arkhiv-1907698762.html
https://ria.ru/20230524/genotsid-1873885261.html
https://ria.ru/20231023/osvobozhdenie-1899502554.html
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харьков, ссср, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, харьковская область
Харьков, СССР, Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Харьковская область
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" впервые опубликовала на своем сайте
рассекреченные архивные материалы к 80-летию завершения Харьковского процесса 1943 года по делу о зверствах гитлеровцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
Красная армия 23 августа 1943 года освободила Харьков
от немецко-фашистских оккупантов. В августе — сентябре 1943 года органы военной контрразведки "Смерш" Степного и Северо-Кавказского фронтов опросом свидетелей и допросом немецких военнопленных установили главных виновников и некоторых непосредственных участников истребления мирных советских граждан в Харькове и области
. В допросах немецких военнопленных и свидетелей массового истребления советских граждан активное участие принимали сотрудники Следственного отдела Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш".
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В конце сентября 1943 года начальник "Смерша" комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов направил в Государственный комитет обороны СССР Иосифу Сталину
и Вячеславу Молотову
докладную записку о многочисленных фактах истребления мирных советских граждан в Харькове путем удушения в специально оборудованных для этой цели автомашинах-"душегубках".
Как отмечал Абакумов, "в отличие от процесса, проведенного в Краснодаре
, где о "душегубках" показывали только советские граждане, в настоящее время выявлены и арестованы немцы".
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Поощрения за жестокость к русским
В записке Абакумов приводил выдержки из показаний допрошенных гитлеровцев, участвовавших в этих зверских массовых убийствах.
Бывший сотрудник тайной полевой полиции Рейнгард Рецлав рассказывал, что ему много раз приходилось принимать непосредственное участие в погрузке в "душегубки" советских граждан, содержавшихся в Харьковской тюрьме.
Как отмечал Рецлав, ему поначалу показалось, что в кузове "душегубки" уместится не более 30 человек.
Однако впоследствии… мы помещали в него до 60 человек, правда, для этого их приходилось ставить плотно друг к другу. <...> При погрузках машина подходила вплотную к дверям тюрьмы, после чего арестованных выводили из камер и приказывали им садиться в машину. Поскольку дверцы машины находились на высоте от земли приблизительно в один метр, происходила задержка, пока обессиленные люди смогли забраться вовнутрь. В таких случаях нам приходилось подталкивать их прикладами винтовок и ногами, а если это не помогало, их просто бросали в машину", — говорил он.
Затем "душегубка" в сопровождении полицейских и чиновников отряда службы безопасности СД ехала за город, "где умерщвленных выбрасывали в имеющийся там овраг и засыпали землей".
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"По моим подсчетам, за период с марта по июнь 1942 года было умерщвлено таким способом не менее восьми тысяч человек", — отмечал Рецлав.
Предатель, бывший шофер Харьковского отделения гестапо Михаил Буланов показал на допросе, что в числе массово убитых в "душегубках" оказались и дети.
"Мне приходилось производить чистку кузова, где я часто обнаруживал оставшиеся там мужские и женские туфли, детские ботиночки и шапочки", — говорил он.
Как сообщал Абакумов, следствие установило, что арестованных советских граждан немцы подвергали избиениям и мучительным пыткам.
"Арестованных избивали настолько жестоко, что душераздирающие крики избиваемых наполняли весь дом по Сумской улице в Харькове и были слышны далеко за его пределами. <...> Нам настоятельно внушали, что каждый русский человек — это партизан, зверь и что другого обращения русский человек не заслужил. Сотрудников, проявлявших жестокость к русским, высоко ценили и поощряли по службе", — отмечал на допросе Рейнгард Рецлав.
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Его слова подтверждал старший ефрейтор Ганс Лойда.
"Во дворе тюрьмы, где производилась погрузка арестованных в "газ-вагены", приходилось слышать душераздирающие крики. Женщин, бившихся в истерике, за волосы втаскивали в кузов, туда же бросали маленьких детей. Все эти издевательства над русскими людьми происходили на глазах наблюдающих за погрузкой немецких офицеров, которые на вопли женщин и плач детей, избиваемых солдатами, издевательски отвечали: "семь минут и всем капут", — вспоминал он.
Рецлав также рассказывал, что гитлеровцы в декабре 1941 года в Дробицком Яре в нескольких километрах от Харькова расстреляли свыше 17 тысяч евреев, в том числе женщин, детей и стариков.
«
"Официально было объявлено, что они высланы в гетто, в Польшу
. Но все они были зверски истреблены", — говорил он.
В заключение своего сообщения Абакумов указал на целесообразность "организовать по делу гласный процесс, с освещением его в печати".
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Из перечисленных в записке трех немецких военнопленных — Рецлава, Лойда, а также младшего ефрейтора Роберта Киршфельда, показавших на следствии о применении "душегубок", обвиняемым на процессе в Харькове оказалсся только Рецлав. Киршфельда осудили к смертной казни через повешение на Смоленском
процессе, проходившем 15-20 декабря 1945 года.
На следствии сотрудники "Смерша" выявили и арестовали еще двоих немецких военных, непосредственно участвовавших в массовых убийствах советских граждан в Харькове — капитана Вильгельма Лангхельда и унтерштрумфюрера СС Ганса Рица.
Судебный процесс в Харькове проходил с 15 по 19 декабря 1943 года. Он стал первым на территории СССР открытым судебным процессом над иностранными военными преступниками. Подсудимыми в совершении военных преступлений стали Рецлав, Лангхельд, Риц, а также Буланов.
Военный трибунал 4-го Украинского фронта приговорил всех обвиняемых по делу к смертной казни через повешение. Утром 19 декабря 1943 года на городской площади Харькова в присутствии свыше 40 тысяч человек приговор привели в исполнение.
Трибунал вынес смертный приговор в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР №39 от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Эту дату отмечают сейчас как День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
Согласно указу, лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.
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К апрелю 1943 года Красная армия освободила значительную часть советских земель, захваченных гитлеровцами в начале войны. Перед освободителями предстала картина чудовищных зверств, совершенных оккупантами и их подручными. Десятки тысяч ни в чем не повинных женщин, стариков и детей, а также попавших в плен красноармейцев были зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены вместе с целыми деревнями.
Как отмечалось в указе №39, по действовавшим нормам к виновным в кровавых расправах преступникам и их пособникам применяли меры воздействия, которые явно не соответствовали совершенным злодеяниям. Поэтому указ усиливал наказания, подчеркивая, что расправы над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами, а также измена Родине — "самые позорные и тяжкие преступления, самые гнусные злодеяния".
Материалы о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, которые собирала советская военная контрразведка, легли в основу открытых процессов над карателями, прошедших не только в Краснодаре и Харькове, но и в других городах СССР. Они стали предтечей Нюрнбергского международного трибунала.
Виновники в совершении массовых преступлений против мирных советских граждан разыскивались советскими органами безопасности и в послевоенный период. Международный розыск нацистских военных преступников возобновился в 1960-1970-х годах. Земельные суды Федеративной Республики Германии
на основании материалов, переданных советской стороной, оказывали правовую помощь по уголовных делам в отношении нацистских военных преступников. Свидетелей зверств с советской стороны могли допрашивать в СССР в присутствии юристов из ФРГ.
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