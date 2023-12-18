https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html

ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области

ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области - РИА Новости, 18.12.2023

ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области

ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" впервые опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные материалы к 80-летию завершения Харьковского... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:15

2023-12-18T00:15

2023-12-18T00:45

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности" впервые опубликовала на своем сайте рассекреченные архивные материалы к 80-летию завершения Харьковского процесса 1943 года по делу о зверствах гитлеровцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны.Красная армия 23 августа 1943 года освободила Харьков от немецко-фашистских оккупантов. В августе — сентябре 1943 года органы военной контрразведки "Смерш" Степного и Северо-Кавказского фронтов опросом свидетелей и допросом немецких военнопленных установили главных виновников и некоторых непосредственных участников истребления мирных советских граждан в Харькове и области. В допросах немецких военнопленных и свидетелей массового истребления советских граждан активное участие принимали сотрудники Следственного отдела Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш".В конце сентября 1943 года начальник "Смерша" комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов направил в Государственный комитет обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову докладную записку о многочисленных фактах истребления мирных советских граждан в Харькове путем удушения в специально оборудованных для этой цели автомашинах-"душегубках".Как отмечал Абакумов, "в отличие от процесса, проведенного в Краснодаре, где о "душегубках" показывали только советские граждане, в настоящее время выявлены и арестованы немцы".Поощрения за жестокость к русскимВ записке Абакумов приводил выдержки из показаний допрошенных гитлеровцев, участвовавших в этих зверских массовых убийствах.Бывший сотрудник тайной полевой полиции Рейнгард Рецлав рассказывал, что ему много раз приходилось принимать непосредственное участие в погрузке в "душегубки" советских граждан, содержавшихся в Харьковской тюрьме.Как отмечал Рецлав, ему поначалу показалось, что в кузове "душегубки" уместится не более 30 человек.Однако впоследствии… мы помещали в него до 60 человек, правда, для этого их приходилось ставить плотно друг к другу. <...> При погрузках машина подходила вплотную к дверям тюрьмы, после чего арестованных выводили из камер и приказывали им садиться в машину. Поскольку дверцы машины находились на высоте от земли приблизительно в один метр, происходила задержка, пока обессиленные люди смогли забраться вовнутрь. В таких случаях нам приходилось подталкивать их прикладами винтовок и ногами, а если это не помогало, их просто бросали в машину", — говорил он. Затем "душегубка" в сопровождении полицейских и чиновников отряда службы безопасности СД ехала за город, "где умерщвленных выбрасывали в имеющийся там овраг и засыпали землей"."По моим подсчетам, за период с марта по июнь 1942 года было умерщвлено таким способом не менее восьми тысяч человек", — отмечал Рецлав.Предатель, бывший шофер Харьковского отделения гестапо Михаил Буланов показал на допросе, что в числе массово убитых в "душегубках" оказались и дети."Мне приходилось производить чистку кузова, где я часто обнаруживал оставшиеся там мужские и женские туфли, детские ботиночки и шапочки", — говорил он.Как сообщал Абакумов, следствие установило, что арестованных советских граждан немцы подвергали избиениям и мучительным пыткам."Арестованных избивали настолько жестоко, что душераздирающие крики избиваемых наполняли весь дом по Сумской улице в Харькове и были слышны далеко за его пределами. <...> Нам настоятельно внушали, что каждый русский человек — это партизан, зверь и что другого обращения русский человек не заслужил. Сотрудников, проявлявших жестокость к русским, высоко ценили и поощряли по службе", — отмечал на допросе Рейнгард Рецлав.Его слова подтверждал старший ефрейтор Ганс Лойда. "Во дворе тюрьмы, где производилась погрузка арестованных в "газ-вагены", приходилось слышать душераздирающие крики. Женщин, бившихся в истерике, за волосы втаскивали в кузов, туда же бросали маленьких детей. Все эти издевательства над русскими людьми происходили на глазах наблюдающих за погрузкой немецких офицеров, которые на вопли женщин и плач детей, избиваемых солдатами, издевательски отвечали: "семь минут и всем капут", — вспоминал он.Рецлав также рассказывал, что гитлеровцы в декабре 1941 года в Дробицком Яре в нескольких километрах от Харькова расстреляли свыше 17 тысяч евреев, в том числе женщин, детей и стариков."Официально было объявлено, что они высланы в гетто, в Польшу. Но все они были зверски истреблены", — говорил он.В заключение своего сообщения Абакумов указал на целесообразность "организовать по делу гласный процесс, с освещением его в печати".Заслуженное возмездиеИз перечисленных в записке трех немецких военнопленных — Рецлава, Лойда, а также младшего ефрейтора Роберта Киршфельда, показавших на следствии о применении "душегубок", обвиняемым на процессе в Харькове оказалсся только Рецлав. Киршфельда осудили к смертной казни через повешение на Смоленском процессе, проходившем 15-20 декабря 1945 года.На следствии сотрудники "Смерша" выявили и арестовали еще двоих немецких военных, непосредственно участвовавших в массовых убийствах советских граждан в Харькове — капитана Вильгельма Лангхельда и унтерштрумфюрера СС Ганса Рица.Судебный процесс в Харькове проходил с 15 по 19 декабря 1943 года. Он стал первым на территории СССР открытым судебным процессом над иностранными военными преступниками. Подсудимыми в совершении военных преступлений стали Рецлав, Лангхельд, Риц, а также Буланов.Военный трибунал 4-го Украинского фронта приговорил всех обвиняемых по делу к смертной казни через повешение. Утром 19 декабря 1943 года на городской площади Харькова в присутствии свыше 40 тысяч человек приговор привели в исполнение.Трибунал вынес смертный приговор в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР №39 от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Эту дату отмечают сейчас как День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.Согласно указу, лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью.К апрелю 1943 года Красная армия освободила значительную часть советских земель, захваченных гитлеровцами в начале войны. Перед освободителями предстала картина чудовищных зверств, совершенных оккупантами и их подручными. Десятки тысяч ни в чем не повинных женщин, стариков и детей, а также попавших в плен красноармейцев были зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены вместе с целыми деревнями.Как отмечалось в указе №39, по действовавшим нормам к виновным в кровавых расправах преступникам и их пособникам применяли меры воздействия, которые явно не соответствовали совершенным злодеяниям. Поэтому указ усиливал наказания, подчеркивая, что расправы над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами, а также измена Родине — "самые позорные и тяжкие преступления, самые гнусные злодеяния".Материалы о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, которые собирала советская военная контрразведка, легли в основу открытых процессов над карателями, прошедших не только в Краснодаре и Харькове, но и в других городах СССР. Они стали предтечей Нюрнбергского международного трибунала.Виновники в совершении массовых преступлений против мирных советских граждан разыскивались советскими органами безопасности и в послевоенный период. Международный розыск нацистских военных преступников возобновился в 1960-1970-х годах. Земельные суды Федеративной Республики Германии на основании материалов, переданных советской стороной, оказывали правовую помощь по уголовных делам в отношении нацистских военных преступников. Свидетелей зверств с советской стороны могли допрашивать в СССР в присутствии юристов из ФРГ.

https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781093.html

https://ria.ru/20230925/dokumenty-1898394041.html

https://ria.ru/20231130/granatomet-1912781509.html

https://ria.ru/20231106/arkhiv-1907698762.html

https://ria.ru/20230524/genotsid-1873885261.html

https://ria.ru/20231023/osvobozhdenie-1899502554.html

https://ria.ru/20231012/dneproges-1902211377.html

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харьков, ссср, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, харьковская область