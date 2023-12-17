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WP рассказала, как Зеленский стал "жертвой" в Вашингтоне - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916269216.html
WP рассказала, как Зеленский стал "жертвой" в Вашингтоне
WP рассказала, как Зеленский стал "жертвой" в Вашингтоне - РИА Новости, 17.12.2023
WP рассказала, как Зеленский стал "жертвой" в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон оказался втянут в ожесточенный внутриполитический спор в США, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T08:31
2023-12-17T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон оказался втянут в ожесточенный внутриполитический спор в США, пишет газета The Washington Post. &quot;Даже республиканцы, поддерживающие Украину, готовы отложить выделение ей денег, воспользовавшись шансом добиться ужесточения пограничной политики Вашингтона. Это поставило Зеленского и Киев в потенциально опасное положение — их втянули в политическую борьбу между демократами и республиканцами на фоне президентских выборов в США&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что Зеленскому не удалось убедить конгрессменов проголосовать за выделение помощи Украине. "После почти двух лет войны и теперь, когда ему пришлось решать внутренние противоречия в США, у Зеленского "не было обычного энтузиазма", — сказал газете неназванный представитель американского конгресса. По мнению автора статьи, Зеленский боится, что если Украина примет чью-либо сторону, она может лишиться поддержки со стороны Соединенных Штатов. ВСУ начали 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html
украина
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США, Вашингтон (штат)
WP рассказала, как Зеленский стал "жертвой" в Вашингтоне

WP: Украину втянули во внутриполитический спор США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон оказался втянут в ожесточенный внутриполитический спор в США, пишет газета The Washington Post.
«

"Даже республиканцы, поддерживающие Украину, готовы отложить выделение ей денег, воспользовавшись шансом добиться ужесточения пограничной политики Вашингтона. Это поставило Зеленского и Киев в потенциально опасное положение — их втянули в политическую борьбу между демократами и республиканцами на фоне президентских выборов в США", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Зеленскому не удалось убедить конгрессменов проголосовать за выделение помощи Украине.

"После почти двух лет войны и теперь, когда ему пришлось решать внутренние противоречия в США, у Зеленского "не было обычного энтузиазма", — сказал газете неназванный представитель американского конгресса.

По мнению автора статьи, Зеленский боится, что если Украина примет чью-либо сторону, она может лишиться поддержки со стороны Соединенных Штатов.

ВСУ начали 4 июня начали контрнаступление сразу на трех направлениях, но ни на одном из участков фронта им не удалось добиться значимых успехов. Как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска несут серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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