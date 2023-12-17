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Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС - РИА Новости, 17.12.2023
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05:56 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916263488.html
Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС
Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС - РИА Новости, 17.12.2023
Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС
Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС и отметили, что в Евросоюзе существуют внутренние проблемы,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:56
2023-12-17T05:56
в мире
украина
австрия
европа
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС и отметили, что в Евросоюзе существуют внутренние проблемы, которые помешают присоединению.&quot;Между существующими государствами — членами ЕС так много напряженности и конфликтов, что сомнительно, что Союз все еще будет существовать к тому времени, когда Украина будет готова к принятию&quot;, — заявил Kieran Feely."То, о чем ты мечтаешь, займет минимум 20 лет. Австрия, Нидерланды, Венгрия, а в следующем году и Германия не допустят этого", — высказался Realist."Украина была частью Советского Союза, и граждане Восточной Украины в основном этнические русские. Россия спасла Европу во Второй мировой войне. Зеленский уничтожил Украину. Тебе стоило бы удовлетворить весьма разумные требования России", — написал Thomas Paine Band."Этого не случится. Никаких денег для тебя", — возразил Jules."Освободите Украину от Зеленского", — призвал Ogochukwu.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Европе неоднократно признавали, что такое решение по большей части символическое — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916260259.html
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в мире, украина, австрия, европа, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Австрия, Европа, Владимир Зеленский, Евросоюз

Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС и отметили, что в Евросоюзе существуют внутренние проблемы, которые помешают присоединению.
«

"Между существующими государствами — членами ЕС так много напряженности и конфликтов, что сомнительно, что Союз все еще будет существовать к тому времени, когда Украина будет готова к принятию", — заявил Kieran Feely.

"То, о чем ты мечтаешь, займет минимум 20 лет. Австрия, Нидерланды, Венгрия, а в следующем году и Германия не допустят этого", — высказался Realist.
"Украина была частью Советского Союза, и граждане Восточной Украины в основном этнические русские. Россия спасла Европу во Второй мировой войне. Зеленский уничтожил Украину. Тебе стоило бы удовлетворить весьма разумные требования России", — написал Thomas Paine Band.
"Этого не случится. Никаких денег для тебя", — возразил Jules.
"Освободите Украину от Зеленского", — призвал Ogochukwu.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Европе неоднократно признавали, что такое решение по большей части символическое — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Экс-премьер УкраиныНиколай Азаров - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Экс-премьер унизил Зеленского за смешное решение по Украине
04:25
 
В миреУкраинаАвстрияЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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