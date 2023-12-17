Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС и отметили, что в Евросоюзе существуют внутренние проблемы, которые помешают присоединению.
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"Между существующими государствами — членами ЕС так много напряженности и конфликтов, что сомнительно, что Союз все еще будет существовать к тому времени, когда Украина будет готова к принятию", — заявил Kieran Feely.
"То, о чем ты мечтаешь, займет минимум 20 лет. Австрия, Нидерланды, Венгрия, а в следующем году и Германия не допустят этого", — высказался Realist.
"Украина была частью Советского Союза, и граждане Восточной Украины в основном этнические русские. Россия спасла Европу во Второй мировой войне. Зеленский уничтожил Украину. Тебе стоило бы удовлетворить весьма разумные требования России", — написал Thomas Paine Band.
"Этого не случится. Никаких денег для тебя", — возразил Jules.
"Освободите Украину от Зеленского", — призвал Ogochukwu.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Европе неоднократно признавали, что такое решение по большей части символическое — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.