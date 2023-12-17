https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916263488.html

Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС

Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС - РИА Новости, 17.12.2023

Зеленскому предрекли разрушение мечты из-за одного факта о ЕС

Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС и отметили, что в Евросоюзе существуют внутренние проблемы,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T05:56

2023-12-17T05:56

2023-12-17T05:56

в мире

украина

австрия

европа

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС и отметили, что в Евросоюзе существуют внутренние проблемы, которые помешают присоединению."Между существующими государствами — членами ЕС так много напряженности и конфликтов, что сомнительно, что Союз все еще будет существовать к тому времени, когда Украина будет готова к принятию", — заявил Kieran Feely."То, о чем ты мечтаешь, займет минимум 20 лет. Австрия, Нидерланды, Венгрия, а в следующем году и Германия не допустят этого", — высказался Realist."Украина была частью Советского Союза, и граждане Восточной Украины в основном этнические русские. Россия спасла Европу во Второй мировой войне. Зеленский уничтожил Украину. Тебе стоило бы удовлетворить весьма разумные требования России", — написал Thomas Paine Band."Этого не случится. Никаких денег для тебя", — возразил Jules."Освободите Украину от Зеленского", — призвал Ogochukwu.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Европе неоднократно признавали, что такое решение по большей части символическое — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.

https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916260259.html

украина

австрия

европа

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в мире, украина, австрия, европа, владимир зеленский, евросоюз