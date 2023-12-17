https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916260259.html

Экс-премьер унизил Зеленского за смешное решение по Украине

Экс-премьер унизил Зеленского за смешное решение по Украине - РИА Новости, 17.12.2023

Экс-премьер унизил Зеленского за смешное решение по Украине

Украина под контролем президента Владимира Зеленского не присоединится к ЕС, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью каналу "Соловьев LIVE". РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T04:25

2023-12-17T04:25

2023-12-17T04:25

в мире

украина

турция

молдавия

николай азаров (политик)

евросоюз

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украина под контролем президента Владимира Зеленского не присоединится к ЕС, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью каналу "Соловьев LIVE"."Режим Зеленского скомпрометирован достаточно сильно, и надо хоть чем-то его поддержать. Поэтому принимается решение, смешное с точки зрения понимания этого процесса, что мы готовы приступить к переговорам. <...> Сегодняшняя территория, которая находится под контролем киевского режима, не является и не может являться членом Европейского Союза", — высказался политик.Он добавил, что "карта" вступления в ЕС разыгрывается ради того, чтобы воодушевить уставших от конфликта украинцев. Но такой шаг, пояснил экс-премьер, ни к чему не приведет. "Я могу быть плохим пророком, но я уверен, что этот вопрос в ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров. <...> С Турцией они приняли такое же решение 20 лет назад, балканские страны тоже ждут порядка лет 15", — напомнил Азаров.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Европе неоднократно признавали, что такое решение по большей части символическое — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916248202.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, украина, турция, молдавия, николай азаров (политик), евросоюз