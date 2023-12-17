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В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
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21:42 17.12.2023 (обновлено: 22:47 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/zaluzhnyy-1916363939.html
В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ
В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ
В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:42
2023-12-17T22:47
в мире
валерий залужный
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах. "В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку. &lt;…&gt; Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика", — говорится в публикации.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделала статья главкома для журнала Economist, в которой он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы киевского режима, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главнокомандующего и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам президент Украины в интервью британскому таблоиду Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html
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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина
В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина
В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ

РБК-Украина: в кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушивающие устройства

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах.
"В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку. <…> Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика", — говорится в публикации.
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В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделала статья главкома для журнала Economist, в которой он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы киевского режима, который поспешил его опровергнуть.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главнокомандующего и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам президент Украины в интервью британскому таблоиду Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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