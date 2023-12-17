https://ria.ru/20231217/zaluzhnyy-1916363939.html

В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ

В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023

В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:42

2023-12-17T21:42

2023-12-17T22:47

в мире

валерий залужный

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающие устройства, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах. "В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли прослушку. <…> Обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика", — говорится в публикации.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделала статья главкома для журнала Economist, в которой он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы киевского режима, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главнокомандующего и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам президент Украины в интервью британскому таблоиду Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина