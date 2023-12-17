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Под Ульяновском задержали директора УК из-за массового отравления газом
Под Ульяновском задержали директора УК из-за массового отравления газом - РИА Новости, 17.12.2023
Под Ульяновском задержали директора УК из-за массового отравления газом
Следователи задержали директора управляющей компании, которая обслуживала дом в поселке Цильна в Ульяновской области, где в пятницу произошло массовое... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:47
2023-12-17T19:47
2023-12-17T19:47
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ульяновская область
происшествия
пионерский
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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Следователи задержали директора управляющей компании, которая обслуживала дом в поселке Цильна в Ульяновской области, где в пятницу произошло массовое отравление угарным газом, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Утром 15 декабря в квартирах дома на улице Пионерской в поселке Цильна были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Причиной их смерти, предварительно, стало отравление угарным газом. Также были госпитализированы семь человек, среди них четверо детей. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом, двое - в состоянии средней тяжести. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. "Следователем ульяновского Следственного комитета по подозрению в совершении данного преступления задержан директор управляющей компании, которая должна была обслуживать многоквартирный дом. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований", - говорится в сообщении ведомства.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, ульяновская область, происшествия, пионерский
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ульяновская область, Происшествия, Пионерский
Под Ульяновском задержали директора УК из-за массового отравления газом
Под Ульяновском задержали директора УК из-за отравления девяти человек газом