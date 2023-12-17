https://ria.ru/20231217/vzryvy-1916254722.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T01:16

2023-12-17T01:16

2023-12-17T01:16

специальная военная операция на украине

киев

херсон

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают и о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916245915.html

киев

херсон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, херсон, россия, происшествия