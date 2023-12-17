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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:16
2023-12-17T01:16
2023-12-17T01:16
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают и о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога.
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киев, херсон, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсон, Россия, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы