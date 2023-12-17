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На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты на сессии сельсовета

На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты на сессии сельсовета - РИА Новости, 17.12.2023

На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты на сессии сельсовета

Ужгородский городской суд на Украине избрал депутату, взорвавшему гранаты на сессии сельсовета, меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T22:39

2023-12-17T22:39

2023-12-17T22:39

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ужгородский городской суд на Украине избрал депутату, взорвавшему гранаты на сессии сельсовета, меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, один из них позже скончался. Сам злоумышленник находится в больнице и пришел в сознание. "Сегодня была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Закарпатской области VIII созыва, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК Украины "террористический акт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в соцсети Facebook*.По информации суда, обвиняемый "пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого", после чего взорвал гранаты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231215/ukraina-1916039622.html

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