Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 17.12.2023 (обновлено: 18:28 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/vybory-1916341714.html
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента
Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:08
2023-12-17T18:28
политика
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916342329_0:187:3072:1914_1920x0_80_0_0_4b7d06771b3ce543c5d5bdf3f64e6fac.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной. Надо мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации, пресечь любые попытки влиять на ход кампании извне или устроить провокации, распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - сказал Медведев на съезде партии.
https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916342329_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_54cad872be940766979dccf6d7c61a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента

Медведев: "Единая Россия" должна быть абсолютно готовой к выборам президента

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной. Надо мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации, пресечь любые попытки влиять на ход кампании извне или устроить провокации, распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - сказал Медведев на съезде партии.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
"Не менять на колбасу". Путин и "Единая Россия" начали подготовку к выборам
Вчера, 17:40
 
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала