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Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента
Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:08
2023-12-17T18:08
2023-12-17T18:28
политика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной. Надо мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации, пресечь любые попытки влиять на ход кампании извне или устроить провокации, распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - сказал Медведев на съезде партии.
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политика, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента
Медведев: "Единая Россия" должна быть абсолютно готовой к выборам президента
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной. Надо мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации, пресечь любые попытки влиять на ход кампании извне или устроить провокации, распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - сказал Медведев на съезде партии.
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