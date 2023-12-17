https://ria.ru/20231217/vybory-1916341714.html

Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента

Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента

Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:08

2023-12-17T18:08

2023-12-17T18:28

политика

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна быть абсолютно подготовленной к выборам президента, чтобы пресечь любые попытки повлиять на ход президентской кампании, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной. Надо мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации, пресечь любые попытки влиять на ход кампании извне или устроить провокации, распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - сказал Медведев на съезде партии.

https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html

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политика, дмитрий медведев, единая россия