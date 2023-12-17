https://ria.ru/20231217/vsu-1916335469.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, сообщили в ДНР

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, сообщили в ДНР - РИА Новости, 17.12.2023

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, сообщили в ДНР

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 152 миллиметра и 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:28

2023-12-17T17:28

2023-12-17T17:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 152 миллиметра и 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра ...10:20 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...10.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 11.00 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.35 по тому же району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров и в 16.50 по Куйбышевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231217/donetsk-1916290086.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, вооруженные силы украины, россия, украина