https://ria.ru/20231217/vsu-1916312142.html

ВСУ нанесли около 50 ударов по Белгородской области за сутки

ВСУ нанесли около 50 ударов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 17.12.2023

ВСУ нанесли около 50 ударов по Белгородской области за сутки

Количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области со стороны Украины, составляет около 50 за прошедшие сутки, следует из сводки губернатора... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:00

2023-12-17T15:00

2023-12-17T15:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Количество снарядов, выпущенных по территории Белгородской области со стороны Украины, составляет около 50 за прошедшие сутки, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова. Во вторник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику нанесенных ударов по региону за 16 декабря. Украинская армия обстреляла шесть приграничных муниципалитетов, выпустив 49 снарядов, включая сброшенные с дронов два взрывных устройства и один осколочный боеприпас. В результате детонации взрывного устройства ранен один человек. После минометного обстрела погибли 12 коров на животноводческой ферме. В результате обстрелов повреждены осколками газель, экскаватор, крыша на ферме и сенохранилище. "В Белгородском районе по сёлам Наумовка и Солнцевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по сёлам Журавлевка и Щетиновка – по 2 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. В Нехотеевке и Журавлевке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе (по одному в каждом селе). Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет", – написал Гладков.По информации главы региона, в Борисовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Лозовая Рудка, зафиксировано четыре прилета. В Волоконовском районе установлено семь прилетов после минометного обстрела окраины хутора Старый. В Грайворонском городском округе выпущено два минометных снаряда по окраине села Дроновка, по три минометных снаряда – по окраинам села Почаево и хутора Байрак. "В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Также под обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 4 прилета", – сообщил губернатор. Как он уточнил, в Шебекинском городском округе поселок Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира газели, он с осколочными ранениями доставлен в центральную районную больницу, где получает необходимую помощь. Осколками взрывного устройства повреждены газель и экскаватор. Также в Красном после минометного обстрела на животноводческой ферме, где установлено три прилета, погибли 12 коров, осколками посекло крышу и сенохранилище. "По хутору Мухин и селу Середа выпущено 4 и 8 минометных снарядов соответственно. В селе Муром дрон-камикадзе противника совершил падение с последующей детонацией", – добавил Гладков.

белгородская область

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белгородский район

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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков