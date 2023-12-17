https://ria.ru/20231217/vsu-1916306048.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до ста военных

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до ста военных - РИА Новости, 17.12.2023

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до ста военных

Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 100 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:17

2023-12-17T14:17

2023-12-17T14:36

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 100 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области."Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, а также три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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вооруженные силы украины, россия, киев, сша